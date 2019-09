Ce preţ are gunoiul

Colectarea deşeurilor menajere din gospodăriile populaţiei se face prin serviciul judeţean de salubritate, organizat de consiliile locale asociate cu Consiliul Judeţean Maramureş, care funcţionează conform unui Regulament aflat în dezbatere publică pînă pe 28 septembrie 2019, timp în care cetăţenii pot veni cu opinii şi sugestii. Fără implicarea lor, n-avem şanse de reuşită!

Acum, gunoiul este aruncat în pubelă, ridicat de autospeciala salubrităţii şi depozitat pe gropile de gunoi care funcţionează în Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei (după normele europene, trebuiau închise de mult). Noul Regulament va fi aplicat din 2020, poate 2021, de cînd va funcţiona depozitul conform de la Sîrbi-Fărcaşa şi depozitele intermediare din Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Moisei şi Tîrgu Lăpuş.

Fiecare persoană plăteşte 11 lei pe lună plus TVA, 150 lei pe an pentru circa 500 kg de deşeuri, aşadar un kilogram de gunoi amestecat ne costă azi 30 de bani, însă sistemul nu mai poate fi acceptat deoarece se pierd multe materiale. Conform regulamentelor europene, din 2007, s-au schimbat legile şi sîntem obligaţi să recuperăm materialele.

Scopul este economic şi de mediu, căci „gropile de gunoi” sînt surse de poluare şi focare de infecţie. La nivelul gospodăriilor ar fi necesare cîte patru pubele, de capacităţi diferite (după caz). În primul să colectăm hîrtia şi cartonul, în al doilea plasticul şi metalele, în al treilea sticla şi în al patrulea, resturile de alimente, hîrtia umedă şi murdară, excrementele de cîine şi pisică, scobitorile, beţele de chibrit şi alte materiale biodegradabile. (Nu sînt reciclabile scutecele de unică folosinţă şi tampoanele.)

În curţi apar resturi vegetale ce trebuie mărunţite în containere de compostare, unde are loc transformarea materiei vegetale în îngrăşămînt agricol (compost). Dar mărunţirea este greu de făcut manual, aşa că cetăţenii preferă să ardă frunzele şi crengile uscate, poluînd mediul şi mai mult dacă în foc aruncă şi alte materiale combustibile, precum plasticul (prin ardere, materialele plastice degajă dioxină, o otravă ce poluează puternic aerul).

Dar mai rămîn multe deşeuri pe care gospodarii le aruncă, precum sînt aparatele electrice şi electronice uzate, sau resturile de construcţie. O categorie specială sînt deşeurile periculoase, cum sînt seringile, medicamentele expirate, pansamentele din spitale, deşeurile de laborator. Deşeurile voluminoase (mobilier vechi, saltele) vor fi colectate într-un loc special, pentru a fi dezmembrate şi materialele vor fi reciclate. Uleiul uzat şi grăsimile pot fi refolosite de asemenea.

Lumea este inundată cu mucuri de ţigară (rămîne acel filtru galben de nicotină), însă nu pot fi reciclate – o soluţie ar fi interzicerea ţigărilor cu filtru. Deocamdată, chiştoacele se aruncă între materialele care nu pot fi compostate sau reciclate, deci sînt depozitate pe o mie de ani, pînă cînd se vor dezintegra natural…

Industria produce aparate complexe, care nu pot fi dezmembrate uşor, cum sînt computerele şi telefoanele. În viitor, va trebui ca proiectanţii să prevadă din start tehnologia de separare şi refolosire a materialelor componente şi să le recupereze. Magazinele care vînd produsele noi trebuie să fie obligate să le preia pe cele uzate şi să le restituie producătorului, spre reciclare.

Sistemul de salubritate trebuie însă discutat în primul rînd cu cetăţenii, ei fiind cei care au rolul ingrat să selecteze deşeurile. Ei vor face treaba esenţială, dar nu este cazul să-i obligăm, ci mai înţelept ar fi să-i convingem. Să fie taxaţi scump, la kilogram, cei care vor preda deşeurile amestecate în sacii individualizaţi cu cod de bare, iar ceilalţi să plătească pe sfert.