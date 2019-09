„Descălecarea” lui Gheorghe Pârja în Bucovina

Despre Gheorghe Pârja şi relaţiile lui de prietenie cu bucovinenii din Cernăuţi s-ar putea scrie multe. Şi deseori, când e vorba de prietenie, se spune că e „dezinteresată”. În cazul nostru cred că e oarecum altfel, deoarece scriitorul şi ziaristul Gheorghe Pârja are un interes clar: de a cunoaşte mai bine, mai îndeaproape viaţa fraţilor din nordul Bucovinei şi de a le veni în ajutor atunci când e cazul. Secolele care au trecut de la „descălecarea” voievodului maramureşean Dragoş dincoace de Carpaţi şi formarea statului Moldova au lăsat în urmă zile şi ani cu diverse încărcături emotive şi sociale, însă nu au şters din memoria neamului unitatea de sânge, de limbă şi credinţă, care a şi constituit coloana noastră vertebrală.

Cu diverse ocazii am mai amintit de prima vizită a lui Gheorghe Pârja la Cernăuţi, întâmplată în aprilie 1990, când, împreună cu prietenii lui, scriitorul Gheorghe Mihai Bârlea şi poetul Echim Vancea, au însoţit minunatul ansamblu „Mara”, care a prezentat spectacole de neuitat în mai multe localităţi româneşti din regiunea Cernăuţi. Era, de fapt, şi prima solie a fraţilor noştri din România în nordul Bucovinei, după Revoluţia din Decembrie 1989. Deci, după ani lungi de înstrăinare forţată, avea loc o a doua „descălecare” a maramureşenilor în Bucovina – acest „diamant în coroana lui Ştefan cel Mare”, cum avea să spună despre Ţara Fagilor chiar Mihai Eminescu.

Despre volumul de publicistică literară, interviuri şi eseuri Oglinzile Nordului: din dreapta Tisei, la Cernăuţi, semnat de Gheorghe Pârja, vreau să spun, în primul rând, că fiecare bucată scrisă de el este, de fapt, o aşchie de istorie trăită pe viu în diverse clipe acoperite de emoţii şi gânduri. Respectând cronologia evenimentelor, autorul oferă cititorului posibilitatea de a se pătrunde de emoţiile şi gândurile trăite de dânsul şi de protagoniştii acestor bucăţi literare: ziarişti, scriitori, profesori, cântăreţi sau oameni simpli din nordul Bucovinei şi Maramureşul din dreapta Tisei. Din paginile cărţii apar chipurile câtorva personalităţi marcante ale vieţii culturale româneşti din aceste ţinuturi încărcate de istorie naţională, unele dintre aceste figuri proeminente trecând între timp, din păcate, în lumea drepţilor. Şi în primul rând mă refer la poetul Vasile Leviţchi – figură de calibru în viaţa culturală şi socială a Bucovinei, cu rezonanţe puternice în Moldova şi în alte centre culturale din Patria noastră istorică, un adevărat cărturar şi dascăl, la şcoala căruia au ucenicit mai mulţi scriitori şi oameni de cultură din Cernăuţi. Şi cred că autorul acestei cărţi – prietenul nostru Gheorghe Pârja – nu se va supăra dacă voi menţiona faptul că a avut un mare noroc şi o intuiţie de invidiat atunci când, aflându-se pentru prima dată în nordul Bucovinei, s-a întâlnit şi a stat de vorbă cu Vasile Leviţchi. Şi sunt convins că cititorii îmi vor da dreptate după ce vor lua cunoştinţă de interviul realizat atunci şi inclus în acest volum.

Parcurgând cu răbdare cele 290 de pagini ale cărţii vom găsi lucruri interesante privind istoria, cultura şi viaţa spirituală a unor comunităţi importante de români din afara fruntariilor Patriei noastre istorice – Maramureş şi Bucovina – pătrunzându-ne şi de emoţiile pe care le-a trăit autorul atunci când s-a documentat şi apoi când a aşternut pe hârtie propoziţiile şi frazele pline de adevăr şi gânduri frumoase. Aici îi vom întâlni şi pe Aron Pumnul, sau mai bine zis, casa lui din Cernăuţi, uitată astăzi, din păcate, de toată lumea, şi pe elevul lui cel mai drag – Mihai Eminescu, chipul căruia a fost turnat în bronz şi instalat în centrul oraşului graţie eforturilor făcute de mai mulţi români din capitala Bucovinei. O serie de articole interesante aduc imagini palpabile şi din Maramureşul din dreapta Tisei, unde de asemenea locuieşte o comunitate de români cu suflet mare, sensibil.

În acelaşi timp, poetul şi ziaristul Gheorghe Pârja nu trece cu vederea şi unele momente mai grele din viaţa acestor români, ce nu-şi trădează rădăcinile istorice ale neamului, prinse în glia strămoşească de mii de ani. El se referă şi la problema funcţionării şcolilor româneşti în Bucovina şi în Regiunea Transcarpatică, la martirajul la care au fost supuşi mii de români în anii regimului totalitar, precum şi la necesitatea unirii eforturilor pentru a supravieţui în aceste timpuri precare.

Menţionam la începutul acestor rânduri momentul sosirii în turneu la Cernăuţi a ansamblului „Mara”, însoţit de Gheorghe Mihai Bârlea şi Gheorghe Pârja, amintind că era prima solie a unor artişti din Patria noastră istorică, veniţi să ne vadă după mai multe decenii de înstrăinare forţată. Personal, păstrez cu sfinţenie o carte de eseuri a regretatului Ioan Alexandru, pe care mi-a dăruit-o atunci Gheorghe Pârja, după ce a înţeles că Alexandru se număra printre poeţii mei preferaţi. Cu timpul, revenind de câteva ori în Bucovina, aceşti doi mari maramureşeni – prieteni ai românilor din Ţara Fagilor, Gheorghe Pârja şi Gheorghe Mihai Bârlea – au adus cu ei nu numai aura dragostei frăţeşti, ci şi cărţi pe care le-au dăruit elevilor şi profesorilor de şcoală. Lucru pentru care le mulţumesc şi cu această ocazie. Şi vreau să cred că şi acest volum, semnat de fratele nostru Gheorghe Pârja, va ajunge într-o bună zi în casele românilor din nordul Bucovinei, unde va găsi cititori fideli, cu suflet receptiv la frumuseţea limbii noastre materne.

Ilie T. Zegrea

Cernăuţi, 31 martie 2019

Din partea autorului

Cartea aceasta are acelaşi destin precum sora ei – „Ochii Basarabiei” (Biblioteca judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, 2018) deoarece articolele, interviurile, comentariile au fost publicate în perioada 1990-2019 în cotidianul „Graiul Maramureşului” şi revista „Nord Literar”. Ele sunt mărturia unui jurnalist care, aproape trei decenii, a căutat informaţii, dovezi care să limpezească ceaţa din ţinuturi locuite de români. Să lumineze, pe cât a fost posibil, ideea că Maramureşul din dreapta Tisei şi Nordul Bucovinei sunt teritorii cu dovezi româneşti, jucate cinic, prin vreme, la ruleta marilor puteri. Dar nici deruta autorităţilor româneşti nu poate fi uitată.

Cu Maramureşul din dreapta Tisei am o legătură dureroasă, ceea ce m-a îndemnat să-i caut rădăcinile prin înscrisuri şi oameni. M-am numărat printre primii maramureşeni, din stânga Tisei, care, în 1990, am trecut apa. Splendidă descoperire în vecini! Maramureşul din dreapta Tisei, prin felul în care şi-a păstrat identitatea, este un miracol al poporului român. De Nordul Bucovinei mă leagă spiritul tânărului Eminescu, la care se adaugă şirul de boieri şi intelectuali care au înfăptuit Unirea cu Ţara.

Cartea se vrea şi o datorie profesională. Un omagiu adus celor care nu au aţipit în istorie pe aceste locuri. Şi au avut, şi au, limba română ca argument al duratei. Mulţumesc confraţilor dr. Teodor Ardelean, dr. Ilie Gherheş şi scriitorului Ilie Tudor Zegrea, ale căror texte întregesc mărturisirile mele din această carte.