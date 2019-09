Campania „Supradoza de siguranţă”

– activităţi antidrog în şcoli –

După ce au desfăşurat Campania „10 PENTRU SIGURANŢĂ” în licee şi şcoli gimnaziale, poliţiştii de prevenire s-au implicat într-o altă campanie având drept scop siguranţa elevilor din judeţ.

Este vorba despre o Campanie de prevenire a consumului şi traficului de droguri SUPRADOZA DE SIGURANŢĂ. Ca de fiecare dată când este vorba despre activităţi antidrog, poliţiştii fac front comun cu Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Maramureş. Cele două instituţii vor fi prezente în şcoli, până la sfârşitul acestui an, pentru a transmite elevilor informaţii utile, astfel încât aceştia să decidă în cunoştinţă de cauză cum aleg să dea savoare vieţii.

Joi, 26 septembrie, poliţiştii de prevenire împreună cu cei de proximitate au fost prezenţi în rândul elevilor de clasa a IX-a, de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare. Poliţiş­tii au discutat cu elevii despre consumul de droguri şi efectele acestora asupra fizicului şi psihicului lor, precum şi riscurile la care se expun din punct de vedere infracţional. Informaţiile transmise elevilor au fost completate de prezentarea mărturiilor unor tineri consumatori, care au reuşit să iasă de sub influenţa acestui miraj, ajutând acum alţi tineri dependenţi de acest flagel.

Principalul scop al discuţiilor cu elevii a fost conştientizarea acestora cu privire la faptul că drogul niciodată nu trebuie să fie o alegere atunci când doresc să experimenteze o stare de bine, că întotdeauna există alternative sănătoase, că întotdeauna decizia este a lor, şi că pot exista consecinţe şi în plan legal nu doar în cel fizic şi psihic.

Elevii au fost deschişi la discuţii, au adus completări, au povestit experienţe personale atât în calitate de martori, cât şi, spre surprinderea poliţiştilor, în calitate de consumatori.

Pentru ca acest fenomen să fie redus la nivel de societate, este important să nu fim nepăsători la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să nu-l negăm, ci să intervenim, fiecare după posibilităţile lui, indiferent că suntem prieteni, părinţi, dascăli, poliţişti sau simpli cetăţeni. Viaţa are savoare şi fără droguri!

Tânăr reţinut pentru tâlhărie

Joi, poliţiştii băimăreni de investigaţii criminale au reţinut un tânăr, de 18 ani, care, cu o zi în urmă, ar fi tâlhărit un minor, de 13 ani.

Miercuri seara, Poliţia Baia Mare a fost sesizată prin apelul de urgenţă 112 despre faptul că un minor, de 13 ani, a fost agresat de o persoană necunoscută, în timp ce se întorcea de la farmacie acasă, pe strada Păşunii.

Minorul a relatat că un băiat, mai mare, l-a prins de haină, în zona pieptului, şi, prin amenințarea cu bătaia, i-a cerut să-i dea 5 lei, iar de frică, acesta a scos 5 lei din buzunar și i-a dat tânărului respectiv.

Chiar dacă valoarea prejudiciului nu e însemnată, modul violent prin care s-a acţionat şi starea de temere creată unui co­pil, fac din fapta comisă, una deosebit de gravă.

Poliţiştii au demarat cercetările şi au identificat un tânăr, de 18 ani, care va fi cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie calificată. Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare cu propunere de arestare preventivă.

Sechestru de aproape 8 milioane lei pe bunurile unor patroni

Poliţiştii au dus la audieri 41 de persoane, fiind vorba de dosare penale ce vizează infracţiuni economice.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat, în perioada 14 – 20 septembrie, 42 de percheziţii domiciliare şi au instituit măsuri asigurătorii în valoare totală de peste 7.800.000 lei în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice – a transmis Inspectoratul Ge­neral al Poliţiei Române.

În cauzele penale ins­trumentate, faţă de 187 de persoane s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, iar faţă de 22 de persoane au fost dispuse măsuri preventive (12 reţinute şi 10 control judiciar).