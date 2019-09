Mirajul culorilor şi al florilor la ExpoFlora

36 ani de viaţă, 36 de standuri care mai de care mai colorate şi mai tentante pentru cei care iubesc mirajul florilor şi grădinăritul. E vorba despre cea de-a 36-a ediţie a evenimentului ExpoFlora, organizat în acest an pe platoul din Piaţa Revoluţiei din Baia Mare. Anul accesta, accesul vizitatorilor va fi gratuit. În plus, copiii se vor putea plimba în lumea florilor cu poneii puşi la dispoziţie special pentru ei.

“Suntem la a 36-a ediţie a evenimentului ExpoFlora şi în fiecare an ne străduim să aducem lucruri noi. Sperăm ca fiecare vizitator să găsească ceva potrivit pentru sufletul lui, pentru grădina lui, pentru cei dragi. Avem atât aranjamente din flori tăiate, cât şi accesorii diverse: vaze, ghiveci. Cine doreşte să îşi amenajeze curtea găseşte o gamă variată de material dendrologic: bulbi, plante perene etc.”, a spus directorul general al Serviciului Public Ambient Urban Baia Mare, Eleonora Gheţe.

La actuala ediţie, Baia Mare se distinge printre celelalte standuri prin amenajările variate, cu mult gust şi foarte colorate. “Avem şase standuri la care se adaugă carele alegorice de la paradă. Avem un stand cu mult verde, avem un stand cu aranjamentele clasice pe care le-am grupat într-un concept Rainbow, culorile curcubeului, avem celebra colecţie de cactuşi a lui Vida Gheza şi mai avem cele trei standuri însemnând o zonă de relaxare, o zonă maramureşeană şi un loc de joacă pentru copii. Carele alegorice sunt fastuoase prin modul lor de aranjare: simbolul oraşului, inimile, simbolul sărbătorii, castana, bogăţia toamnei într-un coş de fructe şi Turnul Ştefan. Avem şi ponei cu care copiii se vor putea plimba în cadrul expoziţiei de flori”, a spus Eleonora Gheţe.

La actuala ediţie au fost amenajate 36 de standuri. Participanţii sunt din diferite zone ale ţării: Piteşti, Timişoara, Cluj, Târgu Mureş, Arad, Satu Mare.

Veniţi pentru prima dată la ExpoFlora, Alexandru şi Elena Băjenaru din Ploieşti au adus mici tablouri handmade cu aranjamente florale culese din dragoste din natură, din bogăţia naturală. “E prima dată când ve­nim aici. Am adus nişte tablouri lucrate din seminţe, muşchi de copac, ce adunăm din natură. Soţia mea le lucrează, eu le comercializez”, a spus unul dintre expozanţi, Alexandru Băjenaru.

La rândul său, Elena Băjenaru a relatat că “am venit cu tablouri lucrate manual din flori uscate: crenguţe de brad, fructe uscate, frunzuliţe, majoritatea adunate din pădure, paie. Cam de o jumătate de an mă ocup de această îndeletnicire. Am mai par­ticipat la Piteşti. Lu­mea e puţin rezervată când vine vorba despre obiectele handmade. Sunt foarte migăloase, nu am cantitate, decât calitate”.

Cu diverse aranjamente a venit şi Ildiko Gall din Târgu Mureş. “Avem aranjamente din flori naturale uscate şi tratate să rămână aşa. Am mai folosit coji de nucă, felii din lemn. E foarte migăloasă această îndeletnicire, dar îmi place enorm. E nevoie de imaginaţie, şi multă răbdare. De 17 ani mă ocup împreună cu soţul meu. Am pregătit cam 120 de aranjamente florale pentru Festivalul Castanelor”, a spus Ildiko Gall.

ExpoFlora poate fi vizitată astăzi, 28 septembrie, între orele 11.30 şi 20, iar mâine, 29 septembrie, în intervalul orar 9-19.