Mulți am fost, puțini am rămas

Cu gândul la colegii dispăruți, așa a spus, în una din sâmbetele trecute, după 55 de ani, unul dintre absolvenții promoției 1964 a fostului Liceu teoretic din Șomcuta Mare.

Cu ocazia întâlnirilor, generațiile de început se confruntă cu o problemă mai puțin obișnuită. Foștii profesori și diriginți au devenit istorie, iar cei prezenți la întâlniri nu mai au cu cine schimba o vorbă, legată de trecerea timpului. Deși foștii mentori au rămas în memoria individuală și colectivă, în urma lor stau de veghe cataloage scorojite și îngălbenite. Documente care vor să spună absolvenților că odinioară, ele au trecut prin mâinile unor dascăli eminenți. Cu toate acestea, în absența diriginților, situațiile de criză, la întâlnirile din Șomcuta le rezolvă profesorul de matematică Alexandru Gherman, fost director al liceului, la ora actuală pensionar. Domnul Sandu la nevoie știe ce are de făcut. Intră în postura dirigintelui de serviciu și în ziua întâlnirii, la ora fixată, stă la poarta liceului și pe cei veniți la întâlnire îi întâmpină cu tradiționalul ,,Bine ați revenit!”. Numai că odată cu trecerea anilor, spunea cu nostalgie domnia sa, rândurile se împu­ți­nează și la întâlniri vin tot mai puțini absolvenți. În astfel de situații, de regulă oficiile de gazdă le face directorul liceului. De data aceasta, onoarea a revenit d-nei prof. Corina Munteanu, fostă colegă la Colegiul ,,V. Lucaciu” din Baia Mare. Domnia sa a oferit celor prezenți informații despre evoluția în timp și starea actuală a liceului, total diferită în raport cu zecile de ani ce marchează istoria unui lăcaș de învăță­mânt reprezentativ pentru zona Chioarului. În calitate de însoțitor, la ora de diri­genție nu am participat. După mai bine de o jumătate de secol, cei prezenți știam ce pot să povestească. Frumusețea anilor din liceu nu poate fi detașată de problemele personale legate de familie, copii, nepoți, starea de sănătate, bani și multe altele. Preț de un ceas, d-nei directoare i-am ținut companie, timp în care am pus școala și țara la cale. După poza de grup, depănatul amintirilor a continuat la masa festivă, organizată ca la carte, în unul din restaurantele din localitate. În postura fostului absolvent de liceu, cu două generații mai devreme (nu la Șom­cuta), celor prezenți le-am sugerat să fie opti­miști și încrezători, să trăiască clipa. La vârsta noastră, nu se știe niciodată ,,ce aduce ceasu’, nu aduce anu’”.

Prof. Vasile ILUŢ