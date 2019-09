Oameni de seamă ai Maramureşului: ing. Radu Ştefan – ”doctorul elicopterelor”

Radu Ştefan s-a născut în toamna anului 1963, fiind primul copil din familia tânără de medici Constantin şi Olga-Veturia. Mai are o soră, Roxana, profesoară de limba română-germană. Este căsătorit cu Maria şi au un băiat, Radu, student la Ştiinţe Economice Bucureşti.

A urmat clasele primare şi gimnaziale la Şcoala Generală Nr. 1 din Vişeu de Sus, unde a avut parte de profesori valoroşi care i-au transmis pasiunea pentru fizică şi matematică. De aceea a ales să urmeze Liceul de Matematică Fizică nr. 1 din Baia Mare pe care l-a absolvit în 1982. Studiile superioare le-a făcut în domeniul tehnic: Facultatea de Aeronave din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti, cu specializare în Instalaţii Electrice, Radio şi Aparate de Bord, promoţia 1988. În 1992 a fost selectat prin concurs pentru urmarea unui masterat în Franţa, centrul aeronautic din Toulouse, ENSICA (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Constructions Aéronautiques), masterat efectuat în perioada 1992-1993, cu un stagiu industrial de 6 luni la fabricantul de elicoptere Eurocopter Franţa. Acest stagiu a fost finalizat printr-un proiect cu aplicaţie practică pentru sistemele de la bordul elicopterelor care asistă activitatea de diagnosticare şi depanare defecte.

Anii de liceu îi consideră cei mai frumoşi din perioada studiilor, ani în care s-au conturat prietenii adevărate şi ani în care a conştientizat că valorile primite în cei “şapte ani de acasă” de la părinţii săi sunt de fapt valori universale: adevărul, binele, frumosul, armonia. Fizica a fost pentru Radu Ştefan cea mai frumoasă materie şi a avut parte de bucuria victoriilor la olimpiadele judeţene, locul I în fiecare an, şi la olimpiadele naţionale, rezultate premiate cu menţiuni, a avut satisfacţia că prin aceste succese a contribuit la prestigiul şi reputaţia liceului.

Anii au trecut şi a ajuns în anul I la Facultatea de Aeronave – Bucureşti. Fizica de anul I era considerată la Aeronave o materie greoaie, cu prea multă mecanică cuantică şi matematici speciale, neimportantă pentru un viitor inginer de avioane. Totuşi, pasiunea pentru fizică a rămas şi a avut ambiţia să participe la două concursuri tip olimpiadă, numite pe atunci concursuri “Traian Lalescu” –la fizică şi mecanică. La ambele competiţii a obţinut locul I pe Institutul Politehnic Bucureşti, fapt nemaiîntâlnit pentru un student la aeronave. Cum fazele naţionale s-au desfăşurat simultan, a ales fizica şi a participat la concursul naţional de la Timişoara (1984). A luat locul III. Era în culmea fericirii că a reuşit ceea ce nu reuşise în anii de liceu, iar atunci a realizat de ce a avut succes. La întoarcerea în Bucureşti, profesorul de la Aeronave, mândru de rezultatul său, l-a întrebat: “Cum ai reuşit să învingi studenţi de la Institutul de Fizică?” “Principiul este simplu” a răspuns, “întotdeauna trebuie să te gândeşti că problemele sunt simple. Dacă le abordezi aşa atunci ele devin simple.” Acest lucru este în general valabil, spune Radu Ştefan. De multe ori oamenii complică prea mult lucrurile şi îşi fac rău, se poticnesc, pierd timp. Dacă tratezi viaţa cu claritate, asta însemnând să te bazezi pe adevăr, atunci ea devine simplă, devine frumoasă, devine bucurie.

După absolvirea facultăţii de aeronave a fost repartizat, în 1988, ca inginer de aviaţie, specializat în aparatura de bord, la ICA – Întreprinderea de Construcţii Aeronautice – Braşov, actuala IAR Braşov. IAR a fabricat sub licenţă Aerospatiale Franţa elicopterele SA 330 Puma şi SA 316 Alouette şi a produs în concepţie proprie avioane şi planoare sub coordonarea marelui inginer Iosif Şilimon. Radu Ştefan s-a remarcat rapid prin capacitatea de a rezolva problemele tehnice în domeniul aparaturii şi instalaţiilor de bord, în special pentru sistemele girometrice de la bordul aeronavelor. În 1992, IAR l-a propus, alături de alţi 2 ingineri de la IAR, să participe la testarea şi selectarea pentru studii de masterat în Franţa, la Toulouse. A fost selectat din cei peste 40 de participanţi din toata ţara, iar în decembrie 1992 a început cursurile de masterat la ENSICA- Toulouse finalizate ca şef de promoţie 1992-1993, masterat în fabricaţie şi întreţinere aeronautică. Reîntors în ţară, conducerea IAR l-a numit şef departament marketing, unde a contribuit, în special datorită cunoştinţelor tehnice, la promovarea produselor şi serviciilor IAR, la semnarea şi derularea unor contracte de livrare elicoptere IAR 330 Puma în ţări din Asia şi Orientul Mijlociu.

În perioda 1995-2005, a fost solicitat şi a predat în calitate de cadru asociat materia “fabricaţie şi intreţinere aeronautică” la Universitatea Transilvania din Braşov, anul V, secţia de construcţii aeronautice, activitate desfăşurată în paralel cu activitatea profesională de la IAR.

Tradiţia colaborării industriei aeronautice din Braşov cu industria franceză avea să ducă, în 2002, la crearea companiei mixte franco-române Eurocopter Romania (astăzi Airbus Helicopters Romania), filiala în România a fabricantului franco-german Airbus Helicopters, numărul 1 mondial in domeniul elicopterelor. Radu Ştefan a fost numit CSM – CustomerSupport Manager – în cadrul noii companii, răspunzând de contractele de întreţinere elicoptere, de asistenţa tehnică şi de suportul logistic aferent elicopterelor Eurocopter din România şi ţările vecine. Între anii 2005 şi 2010 a urmat periodic cursuri de specializare tehnică în Franţa şi Germania, obţinând licenţa de personal tehnic aeronautic pentru întreţinere elicoptere, licenţa de inginer certificare pentru punerea în serviciu a elicopterelor după întreţinere pentru gama de elicoptere Eurocopter, inclusiv pentru elicopterele EC 135 operate de SMURD, pentru acestea din urmă având şi licenţa de inginer pentru teste în zbor. Ca inginer pentru testare în zbor a răspuns de derularea corectă a etapelor de testare şi de identificarea anomaliilor sau defectelor, aspect important înainte de intrarea elicopterului în lucrările periodice de întreţinere. Activitatea de testare şi recepţie presupune să cunoşti foarte bine aeronava, funcţionarea în detaliu a sistemelor, performanţele şi limitările aeronavei. Radu Ştefan povesteşte cu nostalgie, dar şi plăcere de începuturile acestei activităţi. În 2005 avea deja experienţă pe elicopterele EC 135 SMURD şi îşi crease o reputaţie în privinţa diagnosticării şi depanării defectelor. Radu Ştefan îşi aminteşte o întâmplare care i-a sporit aceasta reputaţie: era în vizită la un operator din Bucureşti pentru negocierea şi semnarea contractului de întreţinere pentru un elicopter nou şi complex, utilizat pentru zboruri guvernamentale. A fost întrerupt din negocierea contractului şi rugat să vină de urgenţă la pistă. Elicopterul era conectat la sursa electrică de sol, dar motoarele nu puteau fi pornite. Elicopterele din acea clasă, moderne şi supertehnologizate au un sistem logic la bord care nu permite pornirea dacă bateria nu este încărcată, faţă de alte elicoptere care puteau fi pornite cu sursă electrică de la sol, fără nicio legătură cu bateria de la bord. Diagnosticul ing. Radu Ştefan: ”încărcaţi bateria”! De atunci Radu Ştefan a devenit “doctorul” în depanare defecte şi şi-a păstrat acest statut prin muncă multă şi perseverenţă. Rezultatele obţinute din această poziţie de “customer support manager” la Airbus Helicopters Romania i-au adus lui Radu Ştefan în 2015 premiul I în cadrul unui simpozion din Franţa la nivel de reţea internaţională Airbus Helicopters: “Oscarul” pentru gradul cel mai înalt de satisfacţie client.

În 2016, Radu Ştefan a fost numit director pentru calitate şi siguranţă în aviaţie la Airbus Helicopters Romania. A continuat să dezvolte procesele şi procedurile interne care au ca principiu orientarea către client (operatorii de elicoptere) şi cerinţele acestora cu aplicarea riguroasă a legislaţiei aeronautice având ca obiectiv final garantarea siguranţei zborului. Rezultate obţinute de companie în diverse programe pentru export, inclusiv un program complex pentru întreţinerea şi modernizarea a 18 elicoptere pentru un operator militar din Emiratele Arabe Unite, i-au adus lui Radu Ştefan şi companiei pe care o reprezintă premiul calităţii în cadrul Forumului Internaţional al Calităţii Airbus Helicopters de la Paris 2018.

Începând cu 2016, eforturile lui Radu Ştefan s-au canalizat şi spre ceea ce înseamnă sistemul de management al siguranţei zborului, atât în cadrul Airbus Helicopters România, cât şi în cadrul organizaţiilor operatorilor de elicoptere. Aceasta presupune un efort continuu de informare şi conştientizare a personalului de întreţinere (ingineri şi tehnicieni) şi de zbor (piloţi) pentru o schimbare de mentalitate – este vorba de crearea unui mediu de încredere şi nonpunitiv în care angajaţii sunt încurajaţi să vorbească despre erori şi pericole astfel încât riscurile cu privire la siguranţă să fie analizate şi reduse. Instrumentul principal de informare şi conştientizare constă în organizarea de seminarii şi ateliere pe tema siguranţei în aviaţie. Radu Ştefan organizează şi susţine integral prezentările acestor seminarii la fiecare operator din România cu exemple de investigaţii accidente şi incidente conform standardelor internaţionale de aviaţie. Radu Ştefan a fost specializat la Airbus Helicopters Germania în analiza factorilor organizaţionali şi factorilor umani şi a participat de-a lungul anilor la investigaţia accidentelor de elicoptere din România. Această experienţă l-a determinat să lanseze o campanie de prevenire a accidentelor care se bazează pe analiza pericolelor şi riscurilor şi stabilirea factorilor la nivel de organizaţie care pot contribui la activarea unui risc.

Dacă ar fi să dea timpul înapoi, Radu Ştefan ar alege aceeaşi profesie, iar în anii care urmează doreşte să contribuie la implementarea sistemului de management al siguranţei zborului (SMS – Safety Management System) în cadrul organizaţiilor operatorilor de elicoptere conform standardelor internaţionale şi pe baza experienţei personale acumulate de-a lungul diverselor investigaţii ale accidentelor de elicoptere. Acest sistem are ca obiectiv prevenirea accidentelor şi incidentelor de aviaţie.