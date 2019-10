Castelul Teleki, în restaurare integrală

Proiectul de restaurare a castelului Teleki din Coltău este în plină desfăşurare. Cu toate că a existat o perioadă de blocaj, din cauza modificărilor legislative în domeniul construcţiilor, acum muncitorii s-au reapucat de lucru. Exteriorul clădirii este finalizat aproape în totalitate, urmând interiorul. Constructorul estimează că până în primăvara viitoare lucrările se vor încheia.

În ceea ce priveşte dificultatea lucrărilor, aceasta este mare. Asta din cauză că imobilul figurează ca monument istoric, aşa că muncitorii trebuie să respecte nişte standarde stricte impuse de arhitecţi. Zoltan Bertok, şeful echipei de lucru, ne-a explicat: „Lucrarea nu este uşoară. Firma trebuie să aibă, în primul rând, autorizaţie pentru restaurare clădiri monumente istorice. Toată tencuiala s-a bătut jos, atât pe exterior, cât şi pe interior, după care o refacem exact cum a fost cea originală. Tencuielile sunt fără ciment, cu nişte prafuri de marmură, care sunt recomandate de arhitecţi, deci este extrem de complicat. Deja lucrăm de mai bine de un an şi încă mai avem destul. Lucrările merg bine acum şi sperăm să finalizăm totul la anul. Puteau să fie gata şi mai repede, dar asta depinde şi de cum vin banii. Urmează să refacem bosajele pe la colţurile clădirii”.

Inaugurarea castelului, în luna mai 2020

Atât constructorul, cât şi administraţia locală dau asigurări că lucrările se vor încheia până în luna aprilie a anului viitor. Lajos Cendes, primarul din Coltău, a precizat: „Proiectul de reabilitare a castelului Teleki este în derulare. La ora actuală, este una din cele mai mari investiţii din comună. Lucrările sunt în fază destul de avansată şi merg aproape conform graficului prevăzut în contract. Am avut ceva probleme la început de an, când şase luni de zile nu le-am putut plăti fiindcă a apărut legea asta a salarizării (n.r. OUG 114) muncitorilor în construcţii. Constructorul numai nu se înţelegea cu finanţatorul. Fiecare îşi ţinea partea şi avea dreptatea lui. A fost o neînţelegere care s-a clarificat, iar acum mergem lunar pe situaţii de lucrări şi cereri de rambursare, lucru care funcţionează. Am prelungit şi termenul de execuţie cu cinci luni de zile, aşa că finalizarea va fi până în 30 aprilie 2020. În 2 mai dorim să facem inaugurarea oficială”. Fondurile pentru restaurare provin de la Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Regional (POR). Până să câştige finanţarea, primăria a depus proiectul de cinci ori. Ultima dată când s-a respins, a fost pe probleme de interpretare. Valoarea proiectului este de 4,2 milioane lei plus TVA. Cofinanţarea locală reprezintă 2% din total.