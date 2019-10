Un nou an academic a început

La Centrul Universitar Nord Baia Mare al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, anul academic 2019-2020 a primit startul ieri, 30 septembrie. Cu acest prilej, sala de sport a centrului a devenit neîncăpătoare pentru cadrele didactice, studenţii, dar şi părinţii acestora.

Moderator al evenimentului, prof. univ. dr. Petrică Pop-Sitar, prorectorul Centrului Universitar Nord, le-a mulţumit studenţilor pentru încrederea de a alege specializările din Baia Mare ale Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca subliniind faptul că instituţia academică se bucură de un bun renume atât în ţară, cât şi peste hotare. „Universitatea noastră (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, n.r.) este în topul universităţilor din România şi, de curând, se află într-un top pe elita diferitelor clasamente internaţionale. Vă pot spune că, doar din prisma fondurilor europene, ne clasificăm pe locul doi în ţară deci este o poziţie foarte bună. La Centrul Universitar Nord din Baia Mare, am făcut multe lucruri pozitive. Anul acesta, am inaugurat noua bibliotecă a universităţii. De asemenea, cu sprijinul şi colaborarea firmelor şi mediului de afaceri, avem, în momentul de faţă, unele dintre cele mai dotate laboratoare din domeniul mecanicii, electrotehnicii şi IT-ului. Internaţionalizarea este o direcţie deosebit de importantă pe care ne focusăm. Avem mai multe proiecte câştigate, iar în acest an avem parteneriate cu universităţi din: Brazilia, Japonia, Thailanda, iar lista poate continua pe lângă zecile de raporturi cu universităţi de prestigiu din Europa”, a subliniat prof. univ. dr. Petrică Pop-Sitar, prorectorul Centrului Universitar Nord. Mesajul prorectorului s-a îndreptat, în continuare, exclusiv înspre studenţi, peste 1.100 fiind, în acest an academic, înscrişi la nivelul licenţă. „Vă sfătuiesc să vă bucuraţi de tinereţea dumneavoastră, de oraşul Baia Mare, dar în acelaşi timp să nu neglijaţi învăţătura pentru că educaţia pe care o veţi primi va fi cea mai puternică armă pe care o veţi avea la dispoziţie pentru a schimba ceva în societatea noastră”, a adăugat prof. univ. dr. Petrică Pop-Sitar.

Cu ocazia deschiderii anului academic, au mai luat cuvântul: Vasile Moldovan – prefectul judeţului Maramureş, Noemi Vida – viceprimarul municipiului Baia Mare, Preasfinţitul Vasile Bizău – episcopul greco-catolic de Maramureş, Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul – arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, conf. univ. dr. Lucian Butnar – vicepreşedinte în cadrul senatului universităţii, conf. univ. dr. Monica Marian – decanul Facultăţii de Ştiinţe, prof. univ. dr. ing. Nicolae Ungureanu – decanul Facultăţii de Inginerie, conf. univ. dr Mircea Farcaş – decanul Facultăţii de Litere. Invitat special a fost prof. Patrick Valdrini de la Universitatea din Napoli. Din partea studenţilor, a luat cuvântul Daiana Criste, preşedintele Ligii Studenţilor „Pintea Viteazul”.