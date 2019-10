Se schimbă orele de joc în fotbalul judeţean

În luna octombrie, orele de joc se modifică după cum urmează: meciurile de Liga a patra – seniori și de Liga a cincea vor începe de la 15.00, iar cele de Liga a patra – juniori de la 13.00.

Tragerea la sorți pentru sferturile Cupei României are loc vineri

Tragerea la sorți pentru sferturile Cupei României în Maramureș va avea loc vineri, 4 octombrie, de la ora 12.00. Evenimentul se va desfășura la sediul Asociației Județene de Fotbal Maramureș (Bulevardul Unirii 11J) și va fi transmis în direct pe contul oficial de Facebook al AJFMM. Delegații echipelor rămase în competiție sunt invitați să asiste la tragerea la sorți. Sferturile Cupei României se vor juca miercuri, 9 octombrie, de la ora 14.30.

Micii fotbaliști din Maramureș, invitați

la meciul România – Norvegia

Copiii sub 14 ani sunt invitați – gratuit – să susțină naționala României din tribunele Arenei Naționale marți, 15 octombrie, în meciul împotriva Norvegiei, contând pentru preliminariile Euro 2020.

Angrenată în preliminariile Euro 2020, reprezentativa României va juca în octombrie și noiembrie partidele decisive pentru calificarea la turneul final. Din păcate, în urma sancțiunilor UEFA, următorul meci programat pe teren propriu, cel împotriva Norvegiei, se va disputa fără spectatori. Dar, așa cum spune și sloganul tricolorilor, „luptăm împreună”! Și chiar dacă România va juca fără spectatori, fără suporteri, NICIODATĂ!

Astfel, Federația Română de Fotbal a elaborat o procedură aprobată de UEFA prin care invită gratuit la meciul România – Norvegia copiii sub 14 ani. Inclusiv copiii legitimați la cluburile din Maramureș. Aceștia vor merge la eveniment însoțiți, regula fiind la 10 copii – un însoțitor. Ei vor putea urmări de pe Arena Națională meciul programat marți, 15 octombrie, de la ora 21.45. Intrarea este gratuită atât pentru copii, cât și pentru însoțitori!

Pentru a asista la România – Norvegia, un reprezentant al conducerii clubului doritor să participe la evenimentul de pe Arena Națională este rugat ca – până cel târziu joi, 3 octombrie, ora 10.00 – să apeleze pentru detalii suplimentare numărul 0757-419125 sau să se prezinte la sediul AJFMM (Bdul Unirii 11J, Baia Mare).