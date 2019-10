Arbitrii democraţiei

După aproape trei ani de guvernare, PSD este încolţit inclusiv de fostul aliat ALDE şi 238 de opozanţi au semnat moţiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Dăncilă, adică exact jumătate dintre cei 476 de parlamentari. La prima vedere, Guvernul se află pe muchie de cuţit, un vot în plus sau în minus îi poate schimba soarta. În oricare dintre cazuri, va fi mai bine pentru democraţie!

Dacă moţiunea va trece, pentru a evita o perioadă tulbure, ar fi de preferat să organizăm alegeri anticipate cît mai curînd posibil. Dacă moţiunea va cădea (nu toţi cei care au semnat moţiunea o vor şi vota), PSD va fi provocat în continuare, vîrful de lance fiind preşedintele-candidat. Numele moțiunii de cenzură inițiate este „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis urgent”. În textul documentului, opoziția vorbește despre șansele pe care puterea le-a ratat şi o acuză de incompetență pe Viorica Dăncilă, premierul „eşec total”, „cea mai tragică farsă pentru România”… Cuvinte grele, extreme, care au reuşit să atragă 238 de semnături – trebuie 239 pentru a dărîma Guvernul.

Traversăm o perioadă economică favorabilă, cu ritmuri de creştere importante, ceea ce face ca PSD să nu se agite. În fond, promisiunile făcute electoratului de stînga au fost realizate în parte, iar venirea la putere a unui guvern de dreapta nu-i sigură. Mai degrabă credem că moţiunea este o lovitură de imagine aplicată de candidaţii de dreapta la prezidenţiale. Singurul cîştigător ar fi Klaus Iohannis, ar accede din primul tur. Bătălia politică este legitimă, dar pentru oamenii de rînd devine stresantă. Am prefera o politică a dialogului în interesul ţării, nu a luptei pentru putere cu orice preţ.

Ce înseamnă bună guvernare? În termeni generali, urmărirea interesului public, iar instrumentul principal ar trebui să fie legea solidă. Opoziţia acuză doar guvernarea PSD, deşi ar trebui să critice şi Parlamentul, însă multe legi au fost votate cu majoritate calificată, deci argumentul e lesne de combătut. Moţiunea face parte dintr-un show politic avînd un dirijor interesat ca guvernarea de stînga să fie frînată, însă în politică nimic nu-i prea grav, ai voie să pui piedică adversarului, iar arbitri nu există.

România suferă din cauza crizei forţei de muncă, fiind afectată jumătate din populaţie: păturile sociale cu venituri mici, dar cu drept de vot egal. Ţara are nevoie de o politică în care partidele cu ideologii diferite să cadă la înţelegere, iar consensul trebuie căutat prin consultarea tuturor părţilor interesate, cu luarea în seamă a obiecţiilor. Actul legislativ şi actul de guvernare să fie precaute, pentru că transparenţa dă esenţă şi sens democraţiei. Nu dorim ca alegătorii să fie manipulaţi grosolan şi grotesc, cu discursuri ce prezintă mereu jumătate din adevăr…

Societatea noastră este hipnotizată de violenţa verbală a politicienilor înfricoşaţi de eşec. Trebuie să refuzăm discursul de acest tip şi primul test va fi la apropiatele alegeri prezidenţiale din noiembrie. Politica înseamnă competiţie pentru putere, dar cu fair-play. În caz contrar, alegătorul are posibilitatea să se transforme în arbitru şi să scoată cartonaşul… Alegem nu pentru a fi pe placul altora, ci pentru a proteja împreună interesul comun al celor mulţi!

Se apropie şi alegerile locale şi parlamentare din 2020, candidaţii sînt de pe acum în dezacord, iar noi trebuie să facem posibilă democraţia, nu s-o limităm. Să fim drepţi, cu toate că în politică nimic nu-i decisiv şi în nici un caz noi nu scăpăm de obligaţiile constituţionale. Haideţi să comunicăm pentru a convieţui, oameni diferiţi cum sîntem şi îndreptăţiţi cu toţii la identitate!