Festival internaţional de film în Sighet

În perioada 4-6 octombrie 2019, în municipiul Sighetu Marmaţiei, are loc Festivalul internaţional de film MMIFF – MARAMURES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2019.

Azi, ora 17, filmul „Umbra” (producţie Germania, 2019), regizat de Florian Fischer & Johannes Krell, premiat cu Ursul de Aur la Festivalul internaţional de film Berlinale la categoria scurtmetraj, va deschide competiţia din cadrul secţiunii MMIFF – Best Short Film Award. Proiecţiile au loc în sala de spectacole a Centrului Cultural Sighet, începând cu ora 17. Lista scurtmetrajelor nominalizate la acest premiu cuprinde producţii din România, Franţa, Germania, Singapore, Kyrgyzstan, Iran, Coreea de Sud şi Croaţia, selecţionate sau premiate şi în festivaluri precum Cannes, Berlinale şi Annecy.

• Pentru premiul Best Romanian Student Film şi Best Experimental Short, vor concura producţii recente ale studenţilor din Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) şi Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca. (G.M.)