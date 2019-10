Suzana şi Daciana Vlad vin cu o nouă provocare: de la horile moroşeneşti la muzica machedoneană

Mereu surprinzătoare, gemenele folclorului maramureşean, Suzana şi Daciana Vlad, au adus în faţa publicului un nou stil muzical, o altă cultură şi o altă experienţă muzicală. De data aceasta, cele două artiste abordează stilul machedonean. Preocupate să afle mai mult despre aromâni şi despre cultura acestora, Suzana şi Daciana Vlad s-au gândit că nu ar fi rău să încerce să cânte în machedoneană. Aşa că s-au pus serios pe învăţat cuvinte şi pe repetatul pronunţiei acestora. Ulterior au intrat şi în studio pentru a înregistra alături de formaţia Ianina, “machedoni originali”, piesa ”Chicuti di ploai”. Pentru ca românii să înţeleagă despre ce cântă, gemenele au adăugat şi o strofă în limba română, traducând versurile din prima parte a cântecului. Melodia e una săltăreaţă, veselă şi care te îmbie pe ringul de dans. Gemenele folclorului au mai arătat că nu le e teamă că fanii lor le vor percepe greşit, ci din contră, ele sunt convinse că şi iubitorii muzicii sunt deschişi la provocările muzicale pe care le lansează. Noua melodie face deja furori pe canalul online de muzică, YouTube. Suzana şi Daciana Vlad au mai promis că nu se vor opri aici cu surprizele şi că până la finalul anului se vor implica şi în alte proiecte.

Îndrăgostite de diversitatea muzicală a aromânilor

R: Aţi ajuns să surprindeţi mereu publicul cu proiectele voastre. De curând aţi lansat videoclipul unei piese machedoneşti. De unde această idee?

S. şi D. V.: De o vreme încoace, de când muzica machedonească a luat am­ploare, am fost curioase să aflăm mai multe despre aromâni. Cine sunt aceștia, ce culturi și tradiții au, ce muzică cântă și ce au diferit față de români. Ne-am îndrăgostit de diversitatea lor muzicală și ne-a impresionat succesiunea armonioasă de vocale și de consoane, care are drept efect o impresie acustică plăcută. Am fost atrase de acest limbaj pe care l-am studiat câteva luni pentru a învăța să pronunțăm corect cuvintele, iar după această etapă am pus în picioare acest proiect mergând în studio și imprimând piesa ”Chicuti di ploai” alături de formația Ianina, machedoni originali.

R: Cum s-a ajuns la acest proiect muzical?

S. şi D. V.: Am avut deo­sebita plăcere să îi cunoaștem pe băieții de la Ianina la un eveniment și am fost surprinse să aflăm că apreciază foarte mult zona din care venim. Și atunci ne-am gândit cum ar fi ca o trupă de muzică machedonească să cânte alături de două maramureșence? Și am decis să păstrăm stilul lor de muzică pentru a încerca noi o nouă experiență.

R: Cine a compus piesa? Cu cine aţi colaborat?

S. şi D. V.: Compoziția aparține interpretului de muzică machedonească Teo Fudulea. Am avut alături de noi în videoclip Ansamblul de dansuri Vanghilizmo, niște tineri foarte talentați și implicați în acest domeniu pe care îl reprezintă cu cinste peste tot prin țară, și, binențeles, formația Ianina, oameni talentați și cu un stil aparte în muzica machedonească. Pentru noi este o mare bucurie această colaborare și vrem să le mulțumim pe această cale pentru toată implicarea lor în acest proiect.

R: Care a fost impactul pe care l-aţi văzut după ce piesa a apărut pe youtube?

S. şi D. V.: A fost o reacție pozitivă din partea publicului. Ne-a dat emoție, dar și o stare de bine în același timp, pentru că știm că oamenii care ne apreciază pe noi ca artiști, vor aprecia și proiectele altfel pe care le aducem în fața lor.

Noi melodii, noi stiluri

R: Urmează să adăugaţi această melodie şi în spectacolele voastre sau vă gândiţi la un turneu mai altfel care să aducă în atenţia melomanilor stilul muzical machedonesc?

S. şi D. V.: Pe viitor ne gândim să realizăm chiar un album întreg de muzică machedonească, poate chiar alături de formația Ianina. Deocamdată, nu am stabilit nimic. Acest proiect l-am realizat acum pentru că ni l-am dorit demult. Dacă va avea o continuitate, asta vom vedea pe parcurs. Momentan, mai avem și alte proiecte care sunt deja pregătite pentru publicul nostru și în curând le vom face și premiera. Este vorba și despre alte stiluri muzicale pe care le-am încercat, pentru că așa cum am spus ne place să experimentăm, dar venim și cu horile noastre moroșenești, stilul muzical care ne reprezintă cel mai bine pe noi.

R: Vor mai fi şi alte melodii de acest gen?

S. şi D. V.: Vor mai fi melodii de acest gen dar și alte stiluri muzicale. Noi am fost deja în studio. Unele melodii vor fi în colaborare cu alți artiști. Anul acesta, am început un proiect care este compus din cinci zone etnofolclorice. Am dat startul acestui proiect cu un cântec oșenesc, iar acum urmează să vă prezentăm a doua zonă pe care am ales să o abordăm. Mai multe detalii o să aflați pe pagina noastră de facebook Suzana și Daciana Vlad Official.

R: Vă preocupă cultura altor popoare?

S. şi D. V.: În ultimii ani, am început să călătorim destul de des în afara țării noastre. Cultura este cea mai mare avuție a unui popor, iar obiceiurile întâlnite la alte popoare ne demonstrează cât de creativi suntem. Când vrem să călătorim în străinătate, căutăm informații despre atracțiile turistice și despre obiceiurile localnicilor. Cultura altor popoare ne ajută și ne oferă idei în a fi unicat chiar și în proiectele noastre muzicale. Alte locuri sunt mereu o bună inspirație pentru noi. Ne place să descoperim bunele maniere din lume și totul despre vestimentație, pentru că știm cu toții că îmbrăcămintea este un tabu. Deci da, ne preocupă cultura altor popoare și cutumele sociale din fiecară țară pe care o vizităm.

R: Vă gândiţi să abordaţi şi alte stiluri?

S. şi D. V.: Ne-am gândit deja. După cum am spus și mai sus, avem deja noi proiecte pregătite, noi stiluri și noi încercări. Cu siguranță pentru noi vor rămâne proiecte de suflet și ne bucurăm de fiecare colaborare avută cu alți artiști.

“Artistul dictează muzica, publicul îl urmează”

R: Nu vă e teamă de faptul că iubitorii de muzică vă vor cataloga nestatornice în stilul abordat, în sensul că pe lângă folclor, aţi ajuns să cântaţi şi muzică comercială?

S. şi D. V.: Noi facem parte acum din ”generația cunoașterii.” Este o atitudine sănătoasă să încercăm mai multe lucruri în același timp pentru a ne descoperi. Pentru că lu­mea în care trăim se schimbă rapid, noi trebuie să venim mereu cu proiecte noi. Cei care ne apreciază ne vor susține intențiile și ne vor aprecia munca. Artistul dictează muzica, și publicul îl urmează.

R: Cum a fost prima parte a anului pentru voi, din punct de vedere muzical?

S. şi D. V.: A fost un an în care am continuat să în­mul­țim talantul. Am muncit mult și am realizat lucruri frumoase. Vom face la fel în continuare și vom desfăta sufletele ascultătorilor noștri cu muzică de calitate.

R: Ce pregătiţi pentru următoarea perioadă?

S. şi D. V.: Următoarea perioadă aduce încă o colaborare cu Grupul ”Izvorul Izei din Săcel”. Un colaj de muzică autentică maramureșeană, care sperăm să intre la sufletul oamenilor. De această dată în videoclip vom purta costumul tradițional de Săcel și vom cânta alături de cele mai tradiționale femei și cei mai înțelepți bărbați care au reușit să dea culoare acestui proiect, prin priceperea și responsabilitatea lor asupra tradițiilor și obiceiurilor maramureșenești. Iar la final de an, ne dorim să aducem în fața publicului, un nou material discografic la care muncim de aproximativ trei ani.