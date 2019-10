„Despre eroi, valori, repere, la trei decenii de libertate și democrație în Maramureș”

Vineri, 4 octombrie 2019, la Catedrala Episcopală ”Sfânta Treime” din Baia Mare, a avut loc simpozionul „Despre eroi, valori, repere la trei decenii de libertate și democrație în Maramureş”, eveniment organizat de Asociaţia de Turism, Consultanţă şi Implementarea Proiectelor Europene, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și „Gazeta de Maramureș”, sub egida filialei Cluj a Academiei Române.

La evenimentul care a reunit peste 400 de persoane au luat parte reprezentanți ai entităților implicate în organizare, precum și figuri emblematice ale rezistenței antiocomuniste românești și maramureșene, dar și tineri din principalele nuclee de rezistență din județul nostru. Perioada de desfășurare a acestui proiect nu a fost aleasă întâmplător, în contextul în care în acest an marcăm împlinirea a trei decenii de la Revoluția din Decembrie 1989, una dintre cele mai impresionante pagini din istoria recentă a României.

„Este de datoria noastră, a tuturor, să ne amintim cu recunoștință de toți cei care s-au sacrificat pentru ca noi să ne redobândim demnitatea și libertatea, iar Consiliul Județean Maramureș, împreună cu partenerii săi, încearcă să îndeplinească acest deziderat prin organizarea unor acțiuni, prin care ne propunem cinstirea memoriei eroilor căzuți pentru idealul libertății”, a arătat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

În discursul său, șeful administrației județene a amintit de toți cei care au primit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș, printre care se află și cei cinci eroi martiri ai Revoluției, Florian Antoniu Tiberiu, Mițiți Dan, Pricop Pavel, Horea Daniel și Motica Victor, cărora li s-a decernat acest titlu postmortem. Tot postmortem a fost decernat și titlul pentru Elie Wiesel și Lascăr Pană. Acest titlu extrem de important a mai fost acordat de către Consiliul Județean Maramureș, de la înființarea sa, și lui Grigore Leșe, Î.P.S. Iustinian Chira, Nicolae Sabău, Acad. Ionel Valentin Vlad, Acad. Nicolae Alexandru Breban, Acad. Alexandru Surdu, Dumitru Fărcaș, P.S. Iustin – Episcop al Maramureșului și Sătmarului, Acad. Ion Pop, Î.P.S. Părinte Iosif Pop, Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Î.P.S. Părinte Andrei Andreicuț.

În cadrul simpozionului au fost lansate un film documentar și un suport de curs care urmează a fi distribuite în mod gratuit în școlile din județul Maramureș. Prin acest demers se are în vedere realizarea scopului acestui proiect cultural și anume promovarea istoriei recente, a valorilor și a eroilor rezistenței anticomuniste. Distribuirea celor 1.000 de suporturi de curs și a tot atâtea filme inscripționate pe suport DVD, în școlile din județul nostru, se va derula pe parcursul anului în curs. Acestea urmează să sprijine dascălii în actul educațional, servind ca materiale didactice auxiliare.

CJ Maramureș a sprijinit realizarea acestui proiect cultural prin finanțarea sumei de 70 mii lei, inițiativă aprobată de către aleșii județeni. (a.b.m.)