Cupa României. Meciurile din sferturi se dispută în 9 octombrie

Miercuri, 9 octombrie, de la ora 15.00, au loc meciurile contând pentru sferturile Cupei României în Maramureş, ediţia 2019/2020.

În urma tragerii la sorţi care a avut loc vineri la sediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Maramureş, s-au stabilit confruntările din a patra etapă a Cupei României în Maramureş, cea a sferturilor.

Meciurile din sferturile Cupei României: CS Fărcaşa – ACS Bradul Vișeul de Sus; AS Remeţi – CS Progresul Șomcuta Mare; CSM Sighetu Marmației – CSO Borșa; ACS Satu Nou de Jos – AS Nistru.

Cheltuielile legate de baremul de arbitraj vor fi suportate de ambele echipe, în mod egal, la nivelul Ligii a patra (120 lei – arbitrul, 200 lei – asistenţii, 100 lei – observatorul). Asistența medicală va fi asigurată și suportată de către echipa gazdă.

Dacă după 90 de minute de joc, rezultatul va fi de egalitate, atunci se vor mai disputa două reprize a câte 15 minute. În cazul în care egalitatea persistă, se trece la lovituri de departajare. La meciurile cu prelungiri, echipele au dreptul și la a cincea schimbare, aceasta putând fi efectuată doar în timpul celor două reprize de prelungire. (Exemplu: dacă o echipă a efectuat trei schimbări în timpul regulamentar de joc – 90 de minute, are dreptul să facă schimbările 4 și 5 în cele două reprize de prelungire).

La meciurile în care se întâlnesc două echipe de Liga 4, este obligatorie utilizarea juniorilor Under 21 (2 pe tot parcursul partidei). Regula nu se aplică atunci când se află față în față o echipă de Liga 4 și una de Liga 5.