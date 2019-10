Festivalul de film MMIFF din Sighetu Marmaţiei

În weekendul trecut, la Sighetu Marmaţiei, s-a desfăşurat Festivalul internaţional de film MMIFF 2019 – Maramureş Internaţional Film Festival 2019.

Sâmbătă, 5 octombrie, filmul Son of the Sea / Fiul mării (Iran), film de animaţie în regia lui Abbas Jalali Yekta, a deschis programul competiţiei Best Short Film. Este povestea emoţionantă a unui tată care se iluzionează cu un fiu ce-şi trăieşte fericit viaţa desenată pe pereţii casei. Tot sâmbătă, publicul sighetean a descoperit în filmul A Year Along the Geostationary Orbit / Un an împreună cu satelitul orbital, regizat de Felix Dierich (Germania), modul original de a povesti despre frumuseţea şi fragilitatea Pământului. Au fost prezentate şi filme precum Kingdom / Regat, în regia lui Tan Wei Keong (Singapore); Movements/Miş­cări, regizat de Dahee Jeong (Coreea de Sud); In Love With Cinema / Îndrăgostit de cinema, în regia lui Askar Nurakun Uulu (Kyrgyzstan). (o.m.)