Jandarmii reclamă monopolul pe salvarea montană

Jandarmii maramureșeni au semnalat recent conducerii Prefecturii Maramureș că se lovesc de piedici în obținerea statutului de salvatori montani. Problema pornește de la nivel național. Asta din cauză că Asociația Salvamont se opune acestei inițiative.

“Am considerat că avem o resursă extrem de importantă pentru asigurarea salvării în zona montană și de aceea Jandarmeria a întreprins demersuri pentru acordarea statutului de salvator montan. E o chestiune tehnică legată de lege. Am avut opoziție din partea Asociației Salvamont, care este un ONG și din acest motiv am avut și unele sincope”, a punctat lt. col. Mihai Dan Haiduc, prim adjunct în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș.

Potrivit oficialului din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș, jandarmii montani au o bună colaborare cu administrația publică locală și ceilalți parteneri locali. Există însă o excepție. Problemele vin din partea organizației neguvernamentale acreditată pe salvarea montană.

“Cu toate acestea, pe fondul situației generate la nivel național de solicitarea Jandarmeriei Române de acordare a statutului de salvator montan, Asociația Salvamont se opune acestei inițiative, constituindu-se premisele unei rupturi interinstituționale. Pornind de la aceste aspecte, am constatat eliminarea parțială, uneori totală a jandarmilor montani din acțiunile de căutare-salvare a persoanelor din zonele greu accesibile semnalate prin SNAU 112 (zona Cavnic, de exemplu) sau solicitarea sprijinului jandarmilor montani pentru alte activități, sub pretextul sprijinului în căutarea persoanelor aflate în dificultate (cazul Vișeu de Jos). Deși activitățile de căutare-salvare în domeniul montan sunt reglementate prin Procedura MAI privind managementul informațiilor și coordonarea resurselor în cazul acțiunilor de căutare-salvare în zona montană și alte zone cu acces dificil, asumate și de Asociația Salvamont, în ultima perioadă nu se respectă în totalitate prevederilor acestui act normativ (omiterea înștiințării structurii montane de jandarmi cu privire la acțiunea de căutare-salvare, desemnarea echipei de prim răspuns, transmiterea solicitării de suplimentare a resurselor). Noi nu înțelegem de ce în momentul în care sunt mai multe resurse, societatea nu le-ar folosi într-o anumită direcție. Noi nu înțelegem conceptul de monopol în a face bine cetățeanului”, a spus Mihai Haiduc.

Pe de altă parte, jandarmii maramureșeni au remarcat faptul că sunt tot mai mulți turiști străini care vin în zona Maramureșului, dar fără să se informeze sau să cunoască locurile alese pentru deplasare. Din această cauză se impune o mobilizare exemplară și cooperarea cu comunitatea și instituțiile abilitate, pentru a crește gradul de siguranță a turiștilor.