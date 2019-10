7 octombrie 2019, Colocviul profesional anual al bibliotecarilor din bibliotecile publice maramureşene

Devenit deja tradiţie, Colocviul profesional al bibliotecarilor din bibliotecile publice maramureşene a avut şi în acest an o agendă bogată de activităţi, desfăşurate sub semnul „Programului Libromar 2019”, finanţat de Consiliul Judeţean Maramureş.

În cuvântul de deschidere, dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, i-a salutat pe bibliotecarii prezenţi la colocviu cu „Gaudeamus igitur!”, îndemnându-i „să se bucure că încă mai există ca profesie”. Un adevărat motiv de bucurie este şi dotarea cu un fond însemnat de carte a bibliotecilor publice din judeţ care, graţie „Programului Libromar 2019”, îşi vor întregi colecţiile cu volume din cele mai diverse domenii ale cunoaşterii umane, achiziţionate de la edituri prestigioase din ţară.

Proiectul este unul de anvergură şi a fost demarat la iniţiativa directorului Bibliotecii Judeţene, dr. Teodor Ardelean, în baza Legii bibliotecilor, care prevede creşterea anuală a colecţiilor din bibliotecile publice cu mi­nim 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori. Până în prezent, un număr de 42 de biblioteci publice maramureşene şi-au îmbogăţit fondul de carte prin acest proiect, fiind livrate jumătate din totalul celor aproximativ 19.000 de exemplare, ce vor fi trimise până la sfârşitul anului, aşa cum a precizat Ioan Neamţiu, bibliotecar metodist la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, responsabil cu implementarea proiectului.

Despre criteriile de achiziţie din cadrul „Programului Libromar 2019”, precum şi despre etapele procesului de evidenţă în cazul documentelor de bibliotecă, a vorbit Daliana Bonaţ, director adjunct de specialitate în cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare.

În cadrul colocviului, a fost lansat şi volumul de publicistică literară, interviuri şi eseuri „Oglinzile Nordului. Din dreapta Tisei, la Cernăuţi”, autor Gheorghe Pârja, volum editat de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare. Aprecieri însemnate cu privire la acest volum de tablete şi interviuri, publicate în cotidianul „Graiul Maramureşului” şi revista „Nord Literar”, în perioada 1990–2019, au venit din partea conf. univ. dr. Ştefan Vişovan, cercetător în cadrul Centrului de Cercetare şi Documentare Baia Mare al Academiei Române, şi a directorului dr. Teodor Ardelean.

În semn de apreciere pentru întreaga activitate profesională, Rodica Bă­buţ, bibliotecar la Biblioteca Comunală Recea, a primit o diplomă de recunoştinţă, iar bibliotecarilor: Iulian Moga, de la Biblioteca Comunală Bistra, şi Ioanei Tomoiagă, de la Biblioteca Comunală Moisei, le-au fost acordate diplome de merit pentru contribuţia adusă la dezvoltarea colecţiilor, la prelucrarea şi valorificarea acestora. Diplome de recunoştinţă au fost decernate şi domnului Vasile Duciuc, primarul Comunei Bistra, şi domnului Toader Şteţcu, primar al Comunei Moisei, pentru sprijinul constant acordat bibliotecilor comunale, în special pentru sprijinul material acordat achiziţiei de carte.

La finalul colocviului, Valentina Rotaru, bibliotecar la Secţia American Corner a bibliotecii, a prezentat proiectul COLIBLITE (COmmunity LIBraries and digital LITeracy Skills MLF children), finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, proiect care se derulează în România prin organizațiile: Active Watch, Şcoala Gimnazială 117 București și ANBPR. În cadrul acestui proiect, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, alături de alţi parteneri, furnizează cursuri de competenţe şi cetăţenie digitală pentru elevii din judeţul Maramureş şi pentru persoanele care-i pot sprijini pe aceş­tia să devină utilizatori eficienţi şi responsabili ai Internetului.

Din mapele profesionale, distribuite colegilor bibliotecari de către Alina Lemnean, şef Serviciu săli de lectură, a făcut parte cartea „Oglinzile Nordului. Din dreapta Tisei, la Cernăuţi”, cu autograful autorului, precum şi materiale informative cu privire la evidenţa şi gestionarea documentelor de bibliotecă.

Concluziile acestei întâlniri au întărit rolul de instituţii de cunoaştere pe care bibliotecile îl deţin în comunitate şi au oferit celor prezenți câteva instrumente metodologice în vederea consolidării profesiei de bibliotecar.

Maria BELEA

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare