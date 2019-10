Actorii Teatrului Municipal Baia Mare, în turneu în Maroc și Tunisia

Actorii Teatrului Municipal Baia Mare au plecat spre Maroc pentru a continua repetițiile la spectacolul „Burqa și basma”. Spectacolul a fost realizat în urma unei rezidențe de creație, care a avut loc în Baia Mare, la finalul lunii mai.

Spectacolul „Burqa și basma” are ca tematică violența împotriva femeii și mixează tehnici de dans, teatru și artă digitală. A fost realizat în urma unei rezidențe de creație, care a avut loc în Baia Mare, la finalul lunii mai a acestui an, la care au participat artiști ai Teatrului Municipal Baia Mare și artiștii companiei Col`Jam din Maroc, conduși de coregraful tunisian Wajdi Gagui. La finalul rezidenței, publicul băimărean a fost invitat să vadă o variantă de „work in progress” a acestui spectacol în cadrul Festivalului Internațional de Teatru ATELIER, ediția 26.

A doua perioadă de repetiții are loc la Casablanca, între 8 și 15 octombrie 2019, urmată de o reprezentație în sala Federation des Oeuvres Laiques, în 13 octombrie 2019 și un spectacol la Rabat, în 15 octombrie 2019. Cele două reprezentații sunt susținute în cadrul Festivalului „Les Rencontre Choregraphique de Casablanca”.

Spectacolul este invitat în Tunisia și se va juca la Opera din Tunis în luna noiembrie 2019 și va beneficia de un turneu mai larg în România în vara anului 2020. Teatrul Municipal Baia Mare, în parteneriat cu Asociația Culturală Atelier `92 au primit finanțare de la Organizația Internațională a Francofoniei, prin programul „Contrat de Confiance”, pentru distribuirea acestui spectacol de dans contemporan. Din distribuție fac parte artiști din România: Carmen Bulancea, Denisa Blag, Camelia Strat, Raul Hotcaș, Iulian Bulancea, din Maroc: Ahlam El Morsli, Choaib Yasmina, Ester Torne și din Tunis: Wajdi Gagui, care semnează și coregrafia spectacolului. Scenografia este semnată de Mihai Vălu. Imaginile de sinteză sunt create de Armand Richelet din Belgia.