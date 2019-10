Luna Internațională de Conștientizare a Cancerului de Sân

Octombrie este luna de conștientizare a ceea ce reprezintă cancerul de sân. Campania își propune să crească atenția și gradul de conștientizare privind depistarea precoce, tratamentul, dar și prevenirea acestei boli deosebit de grave.

Rata incidenței cancerului de sân depășește cu mult rata celorlalte tipuri de cancer, în toate țările, indiferent de nivelul de dezvoltare al acestora. Reprezintă, de asemenea, principala cauză de deces prin cancer, fiind responsabil pentru 15% din totalul deceselor cauzată de această boală în rândul populației feminine, la nivel global.

Desfășurată pentru prima dată în România sub sloganul „Depistarea precoce a cancerului de sân vă poate salva viața!”, campania dedicată LICCS are ca temă în 2019, „Screeningul- esențial în depistarea precoce a cancerului de sân”.

Scopul campaniei este informarea și conștientizarea profesioniștilor din asistența medicală primară despre cancerul de sân și a populației generale, a femeilor cu vârsta peste 40 de ani asupra metodelor de prevenție existente, posibilităților de diagnostic și tratament.

Cancerul de sân –

cel mai răspândit tip de cancer în rândul femeilor

Cancerul de sân, diagnosticat tardiv, are o evoluție gravă. Este cel mai răspândit tip de cancer în rândul populației feminine. Dacă acesta este depistat precoce și tratat corect, crește șansa de supraviețuire cu o bună calitate a vieții.

România ocupa în 2018 prima poziție în rândul depistării cancerului de sân, cu o pondere a incidenței de 25,1%, adică 9.629 cazuri noi, la mare distanță de cancerul de colon (11,9%, adică 4.576 cazuri noi) și cancerul de col uterin (8,6%, adică 3.308 cazuri noi).

În 2018 a fost demarat în România proiectul de implementare a Programului pilot pentru depistarea precoce a cancerului de sân, program de prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului mamar, ce se va derula pe o perioadă de 5 ani. Programul pilot va furniza ghiduri și protocoale de testare, diagnostic și tratament ale cancerului de sân, va pregăti personal medical și va dezvolta infrastructura, astfel încât să poată fi extinsă testarea la nivel național.

Lipsa screening-ului pentru cancerul de sân la femei a generat o situație mai mult decât îngrijorătoare în România. Procentul redus al persoanelor care au efectuat examenul mamar (6%) ne situează pe ultimul loc în UE. De aceea e nevoie de stimularea schimbării comportamentale a populației, prin adoptarea unui stil de viață sănătos, ceea ce reprezintă o modalitate accesibilă de prevenție în apariția cancerului de sân.