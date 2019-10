BT Mic – aplicație online pentru un împrumut

Din această săptămână, BT Mic are un nou site, prin care se poate aplica online pentru un împrumut. Tot online sunt prezentate poveștile unor clienți BT Mic și alte informații utile pentru cei aflați la început de drum în antreprenoriat.

BT Mic, companie a Băncii Transilvania dedicată finanțării afacerilor mici, a ajuns la 10.000 de clienți din toate domeniile de activitate. BT Mic este un start-up al Grupului Financiar BT, care completează rolul băncii de susținere a oamenilor întreprinzători.

Destinația împrumuturilor este diversă: de la susținerea și dezvoltarea activității de zi cu zi, achiziționarea de marfă, plata furnizorilor la investiții în puncte de lucru și/sau deschiderea unora noi, achiziția de mașini, utilaje, echipamente etc.

BT Mic se adresează firmelor cu cifra de afaceri anuală de până la 1 milion de lei, indiferent de domeniul de activitate și de forma de organizare – societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, liber profesioniști, persoane care desfășoară activități economice, producători agricoli. Este necesar ca acestea să aibă cel puțin 3 luni de activitate economică.

Principalele avantaje aduse de BT Mic antreprenorilor sunt: abordare personalizată, avans zero, posibilitatea de a înapoia banii într-o perioadă de până la 7 ani, și mai ales răspunsul băncii, care este primit de clienți în maxim 4 zile lucrătoare.