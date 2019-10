Campionatul de Minifotbal Elit Sport • A debutat ediția 2019-2020

A debutat o nouă ediție a Campionatului de Minifotbal Elit Sport, 2019-2020, competiție care are în componență Liga 1, formată din 14 echipe și Liga 2, compusă din 18 echipe.

• Liga 1: Rezultatele etapei 1: Wembley – AS GCI Baia Mare 6-5 (Rafael Tămaș – 3, Raul Tămaș – 2, Krisztian Svarovszki – autogol, respectiv Ștefan Szabo – 2, Gabriel Borode, Alex Florea – 2); Young 1967 – Pick Up Pub 2-0 (Nicolae Ruscal și Gabriel Maxim); Nordic Boys – Dr Browns 3-0 (Marian Satmari – 2, Alex Csepei); VLD Trans – Redex 5-3 (Viorel Chinde – 3, Andrei Șchiop, Valer Giurgiu, respectiv Bogdan Șanta, Bogdan Ilea, Adrian Ilea); Mon Caprice – EVO Sport 2-0 (Ștefan Illes, Alin Barbor); FC Narghila – AS Rechinii 0-3 (Zsolt Villand, Vlad Asăujan, Ovidiu Temian); Cartierul Motorului – North Team 4-1 (Ionuț Mureșan – 3, Denis Domocos, respectiv Cristian Bora).

Etapa 2 • Sâmbătă, 12 octombrie: Dr Browns – Wembley, ora 18.00; North Team – Young 1967, ora 19.00 • Duminică, 13 octombrie: Redex – Evo Sport, ora 18.00 (terenul sintetic LPS); Pick-Up Pub – Mon Caprice, ora 18.00; AS Rechinii – Nordic Boys, ora 19.00; AS GCI Baia Mare – Cartierul Motorului, ora 20.00; VLD Trans – FC Narghila, ora 21.00. Jocurile se dispută pe terenul sintetic de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”.

• Liga 2: Rezultatele etapei 1: Redex 2 – E Parchetar 2-4 (Vlad Barboloviciu – 2, respectiv Marian Tă­mă­șan, Ciprian Pintea, Ionuț Cardoș – 2); Team Kronstadt – Viitorul Phoenix 5-3 (Alex Chiuzbăian, Cristian Erdei, Alin Budea, Răzvan Bobon – 2, respectiv Călin Gerebens, Daniel Lingurar); Spartanii – Red Devils 1-11 (Alex Gavriluț, respectiv Denis Șomcherechi, Bogdan Horincar – 2, Denis Filip – 2, Ruben Petruș, Alex Farcaș, Andrei Mladin – 3, Sergiu Ardeli); Amicii – Chicago Bulls 5-2 (Gabriel Rus, Raul Lăcătuș – 2, Lucian Fodor, Tiberiu Papp, respectiv Adrian Vas, Horia Rusu); FC Karaffe – CS Spa Oaș 7-6 (Daniel Groza – 3, Antonio Negreanu – 3, Erik Piroska, respectiv Tamas Czompa – 4, Petre Balint – 2); New Generation – FCA 2017 1-8 (Cristi Tedian, respectiv Ștefan Semeniuc – 2, Alin Roman, Claudiu Mihiș – 5); FC Ciucaș – Sporting Tăuți 3-2 (Ioan Macovei – 2, Denis Vașvari, respectiv Ștefan Lep, Cristian Cosma); UACE – FC Porto 1-4 (Marius Razmoș, respectiv Adrian Malinetescu – 3, Ionuț Coț – autogol); Euro Pop Speed – New Friends 10-0 (New Friends a folosit un jucător fără drept de joc).

Etapa 2 • Vineri, 11 octombrie: CS Spa Oaș – Team Kronstadt, ora 18.00 (teren sintetic CT „A. Saligny”) • Sâmbătă, 12 octombrie: Chicago Bulls – Spartanii, ora 17.00; Sporting Tăuți – UACE, ora 18.00; E Parchetar – FC Karafee, ora 19.00; FCA 2017 – Euro Pop Speed, ora 20.00; Red Devils – Redex 2, ora 21.00

• Duminică, 13 octombrie: Viitorul Phoenix – New Generation, ora 19.00; FC Porto – Amicii, ora 20.00; New Friends – FC Ciucaș, ora 21.00. Jocurile sunt programate pe terenul sintetic de la LPS.