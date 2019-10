În data de 14 decembrie, la Colegiul Național “Gheorghe Șincai” din Baia Mare, va avea loc o nouă sesiune de examene Cambridge pentru elevi (KET, PET, First for Schools și Advanced).

Înscrierile se vor face în perioada 21 octombrie – 1 noiembrie la: prof. Celina Vezentan (tel. 0724-530.448) și prof. Laura Pop (tel. 0745-259.039). Pentru înscriere, elevii au nevoie de: taxa de examen (KET – 400 lei, PET – 495 lei, First – 670 lei, Advanced – 680 lei). Elevii din clasele bilingve și intensive înscriși pentru Advanced beneficiază de 10% reducere; copie act de identitate (carte de identitate sau certificat de naștere); formular Terms and Conditions (va fi completat de unul dintre părinți dacă elevul nu are 18 ani împliniți la data semnării formularului; pentru elevii mici, există și versiunea în limba română); datele personale: număr de telefon, adresă de email, școala de proveniență (acestea vor fi notate citeț, pe copia după actul de identitate, pe verso).