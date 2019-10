Artă cinetică îmbinată cu arta fotografică, picturi în miniatură și artă din ață

O expoziție atipică a fost vernisată recent la Galeria Partner din Baia Mare. Laszlo Lorincz a adus în fața privitorilor mai multe tipuri de artă. Deși nu are studii de specialitate, fiind la bază lăcătuș-sculer-matrițer, Laszlo Lorincz știe să exprime prin artă frumosul din jur, evidențiind fascinația culorilor, a diversității, dar și miracolul mișcărilor ce au la bază principiile de mecanică.

Imagini fotografice cu peisaje din natură, frumuseți din jur pictate în tablouri miniaturale, pictură abstractă și ață adusă la rang de artă. Dincolo de toate acestea, privirile celor curioși sunt atrase de arta cinetică, adică de mai multe aparate aflate în mișcare. Piesa de rezistență e creierul uman, pe care autorul a inscripționat ca deviză “încet trece timpul”. Sunt rotițe ce sunt puse în mișcare de un mecanism conceput de artist. De asemenea, un alt aparat ilustrează câțiva muncitori ce dau cu picamerul. Sub genericul “Lucrăm șefu, lucrăm”, în lucrare apar polițistul, muncitorul, zugravul, dar și șmecherul.

“Mă uit pe internet și mă inspir de acolo. Așa se nasc ideile proprii. Am o lucrare în care e redată mișcarea omului care lucrează cu pimerul. Am imaginat niște muncitori: polițist, zugrav, este și un șmecher. E un antet acolo: Lucrăm șefu, lucrăm. O altă lucrare este cea cu creierul uman care include niște rotițe de ceas, ce merg în continuu până este viață în om. Când are ceva surplus în gândirea lui, încep să se miște rotițele. Atunci încep rotițele să se miște când are omul o idee, și pune în aplicare gândul”, a explicat Laszlo Lorincz.

Despre arta cinetică se știe că este un tip de artă modernă care se bazează pe surprinderea elementelor aflate în mișcare sau a elementelor care depind de acest proces fizic. Elementele care se află în mișcare pot fi acționate de puterea vântului, de un sistem motorizat sau chiar de către cel care ia contact cu opera de artă cinetică. Cinetismul îmbină diverse tehnici și stiluri care fac ca această formă modernă de manifestare artistică să fie cât se poate de interesantă, fiind de fapt o combinație armonioasă dintre artă și știință.

Pe simezele Galeriei Partner sunt la fel de interesante și celelalte lucrări ale artistului, așa că expoziția merită să fie vizitată, fiind deschisă până în 17 octombrie.

“Meseria mea de bază e de lăcătuș-sculer-matrițer, am urmat o școală tehnică, profilul: repararea aparatelor foto și aparatelor optice. Atunci lângă aparatul foto nu se poate să nu existe și o poză. Îmi place și natura, și tema care trebuie observată și imortalizată cu aparatul foto. Mai am pictură în miniatură. La fel cum un aparat foto deține piese mici și trebuie desfăcute și asamblate așa este și în pictură. Este strâns legată de fotografii, de culori. Mă relaxează arta. Arta înseamnă mult pentru mine. Nu aș putea trăi în absența ei. Doar acel om știe, care practică arta. E modul meu de a dărui frumosul celor din jur, de a oferi o diversitate de culori, de lucrări, niciuna din lucrări nu seamănă între ele”, a adăugat artistul.