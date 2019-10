Programul centenarului Colegiului Național „Gheorghe Șincai”

Acțiunile dedicate Centenarului Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare vor debuta luni, 14 octombrie, la ora 11, la sediul unității de învățământ, cu dezvelirea plăcii aniversare. În aceeași zi, de la ora 12, la Teatrul Municipal din Baia Mare, va avea loc festivitatea de deschidere.

Evenimentele vor continua în următoarele trei zile. Din program: marți, 15 octombrie: ora 10, laboratorul de biologie – masă rotundă „Dialog între generații”; ora 10, laboratorul de informatică – concurs de creativitate și inovație „Spirit of innovation and digital CreAtivity”; ora 10, amfiteatru – „100 de gânduri pentru Baia Mare”; ora 13, amfiteatru – denumirea amfiteatrului Augustin Buzura; ora 14,30, amfiteatru – dialogurile „Transform Baia Mare” (moderator elev Radu Herzal); miercuri, 16 octombrie: ora 8,30, amfiteatru – lansarea volumelor elevilor-scriitori; ora 11, săli de clasă și laboratorul de fizică – masa rotundă „Fizica viitorului”; ora 10, biblioteca colegiului – concurs „Un veac de creativitate”; ora 10, amfiteatru – sesiune de comunicări „Șincai la ceas aniversar”; ora 10, sala 11 – întâlnire cu foștii absolvenți; joi, 17 octombrie: ora 9, sala Confucius – atelier de caligrafie chinezească; sala 9, sala Europa – concurs de scurt metraje „Best of Șincai”; ora 9, amfiteatru – prezentare „Cambridge student experience”; ora 10, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare – expoziție de carte „Gheorghe Șincai în colecțiile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”„; ora 12, amfiteatru – întâlnire cu foști șincaiști „Drumul lor spre succes”; ora 15, amfiteatru – „Șincai on the map of the world”, întâlnire cu foștii absolvenți, stabiliți în străinătate.