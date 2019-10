Ziua Mondială a Spațiului, sărbătorită de liceenii din Seini

În perioada 4-10 octombrie, elevii Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” din Seini au sărbătorit Săptămâna Mondială a Spațiului, o sărbătoare internațională a științei și tehnologiei, ce are loc în România și peste tot în lume. Din cele 45 de evenimente dedicate spațiului (de la proiecte educaționale dedicate celor mici, până la conferințe deschise publicului, activitățile fiind de interes pentru pasionații de spațiu) elevii liceului, în cadrul activității United Space of Europe, s-au axat pe realizarea de machete: sateliți artificiali, sistem solar etc., desene, referate despre sateliți, naturali și artificiali. În materialele elevilor a fost prezentat și primul satelit artificial construit vreodată în România, lansat în spațiu la data de 13 februarie 2012, Goliat. Săptămâna Mondială a Spațiului a cuprins evenimente de educație spațială și informare susținute de agenții spațiale, companii aerospațiale, școli, planetarii, muzee și cluburi de astronomie din întreaga lume, evenimentele având loc peste tot în aceeași perioadă. Evenimentul este coordonat la nivel global de către Organizația Națiunilor Unite, cu sprijinul World Space Week Association.