A doua tranșă cu doze de vaccin antigripal, așteptată în Maramureș

Primele 1.480 de doze de vaccin antigripal au sosit în Maramureș în urmă cu trei săptămâni, iar în această perioadă se așteaptă livrarea celei de-a doua tranșe. În total, în acest an, 48.000 de doze de vaccin antigripal au fost alocate județului nostru.

„Primele doze de vaccin antigripal au ajuns în Maramureș în urmă cu trei săptămâni. Este pentru prima dată când campania de vaccinare antigripală a început atât de devreme. În prezent, așteptăm să sosească tranșa a doua de doze de vaccin antigripal, în total fiind alocate județului nostru 48.000 de doze. Campania se va finaliza în cabinetele medicilor de familie în momentul în care populația din grupele eligibile va fi vaccinată”, a declarat dr. Rareș Pop, directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Maramureș. În acest an, Ministerul Sănă­tă­ții a achiziționat un nu­măr de 1.500.000 doze de vaccin gripal, cu aproximativ 200.000 mai mult față de anul trecut, astfel încât să se asigure vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane din categoriile cu risc ridicat de îmbolnăvire. Ca în fiecare an, campania de vaccinare se derulează prin cabinetele medicilor de familie și unitățile sanitare cu paturi și vizează reducerea la maximum a îmbolnăvirilor prin gripa de sezon. Sunt vaccinate persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, persoane cu vârsta peste 65 de ani, persoane cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, personal medical și gravide. Primele doze de vaccin care au ajuns deja în teritoriu au fost utilizate pentru imunizarea personalului medical.