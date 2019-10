Binecuvântare capelă de cimitir și Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Curtuiușu Mare, Protopopiatul Chioar

Luni, 14 octombrie 2019, ziua de cinstire a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Curtuiușu Mare, Protopopiatul Chioar, paroh preot Gabriel Leș, unde a binecuvântat capela de cimitir, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură.

Sfințirea capelei de cimitir

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a fost primit cu mare bucurie în această parohie de la marginea județului, care oferă ochiului o zonă deosebit de frumoasă învăluită în nuanțele ruginii ale toamnei. Confortul deplasării pe Valea Curtuiușului este crescut și datorită drumului recent asfaltat, prin efortul Consiliului Local și al Primăriei Valea Chioarului, primar Ioan Burde, care oferă o deplasare liniștită și te îndeamnă la drum lin. Bucuria credincioșilor comunei a fost cu atât mai mare cu cât Parohia Curtuiușu Mare nu a primit vizita unui ierarh de mulți ani. Bucuria primirii s-a văzut la porțile gospodăriilor, frumos împodobite de sărbătoare cu cele mai frumoase covoare și flori, pentru că prezența Întâi­stătătorului Eparhiei Maramureșului și Sătmarului este, fără discuție, cea mai mare sărbătoare a satului.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin s-a deplasat mai întâi la capela de cimitir, recent construită de Parohie cu sprijinul Consiliului Local și Primăriei, în cimitirul satului, dotată cu cameră frig și cele necesare serviciilor pentru care a fost construită. Aici Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit rugăciunile de binecuvântare, a uns capela cu untdelemn sfințit și a fost stropită cu aghiasmă.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin s-a deplasat apoi la biserica parohială, unde a fost întâmpinat de mulțimea credincioșilor din sat, care l-au așteptat cu mare bucurie ca să oficieze Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Din sobor au făcut parte Pr. Nicolae Petruș, protopopul de Chioar, Pr. Ciprian Coza, secretar protopopesc, Protos. Varlaam Coroian, starețul Mănăstirii Chiuzbaia, Protos. Teofan Petruț, duhovnicul Mănăstirii Rohița, Pr. Gabriel Leș, parohul din Curtuiușu Mare, Pr. Andrei Cucu – Vărai, Pr. Marian Panici – Valea Chioarului, Pr. Iuliu Filip – Durușa, Pr. Mircea Vasile Lung – Mesteacăn, Pr. Ionuț Cosmin Lupșe – Fericea, preoți invitați, diaconi.

Hramul bisericii este „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, și de Grupul Coral al Asociației Tinerilor Ortodocși de pe lângă Catedrala Episcopală Maramureșeană (A.T.O.C.E.M.), dirijat de Arhid. Ionuț Pleș, soliste Maria Mihali și Marcela Latiș.

Cuvântul de învățătură

Prăznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași a oferit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin posibilitatea de a vorbi credincioșilor despre viața acestei Sfinte, care este cinstită cu mare evlavie în țara noastră. Vorbind despre viața ei, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a amintit credincioșilor că se trăgea dintr-o familie nobiliară de buni creștini ortodocși, dar a părăsit bogăția și a intrat în pustnicie, prilej de a vorbi celor de față despre importanța familie și rolul ei în creșterea de copii rugători lui Dumnezeu și iubitori de cele sfinte.

„Sfânta Parascheva a fost un model de bună creștere a copiilor în familia creștină și este atât de cinstită și de iubită în România și în toate țările ortodoxe. Îi plăcea foarte mult să meargă cu mama ei la biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, din localitatea natală situată în apropierea Constantinopolului, unde se ruga”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. “Noi, prin referendum, n-am reușit să ne securizăm familia, să facem ce-a spus Dumnezeu și cele plăcute Lui: căsătoria este uniunea dintre un bărbat și o femeie, care pot să nască prunci. Nu pot naște două femei, nici doi bărbați. Lumea a înnebunit, a luat-o razna, se căsătoresc astăzi în fel și chip, împotriva legilor lui Dumnezeu. Noi n-am reușit să securizăm familia. Biserica ne-a chemat, dar noi nu am dat ascultare, din cauză că s-a dat o turnură politică referendumului. Biserica nu are nimic cu războaiele politice. Biserica ne-a chemat să încercăm să punem temelie, că aici se dă bătălia, pentru distrugerea familiei, pentru că familia este celula de bază a societății. Acolo, în familie, se învață sentimentele, acolo se învață tot ce avem noi mai bun și mai sfânt și se adună, se tezaurizează în ființa noastră toate sentimentele, toate valorile, graiul, limba, iubirea de normalitate, de neam, de țară, de biserică, de sat, de valori, de colind, de folclor. Acolo, în familie, se învață. De aceea trebuie securizată familia, ca să n-o luăm razna. Dacă n-am scris în Constituție, orice-i posibil de acum înainte, dar fiecare vom da seamă pentru ce facem. Am fost chemați. Uneori ne lasă Dumnezeu să greșim ca să vedem cât e de rău când e rău. Să experimentăm răul, că nu înțelegem când ne spune cineva, așa cum nu înțeleg copiii, când părinții, cu experiența vieții, le spun nu face asta sau asta că nu-i bine, c-o să-ți fie rău. Așa suntem și noi ca niște copii, tot experimentăm și tot rău ne iese. În familie, Sfânta Parascheva a deprins de mică cele mai bune obiceiuri: mersul la biserică, rugăciunea în familie în fața icoanei Maicii Domnului, cu candela aprinsă, cu tămâie. Familiile creștine se roagă cu lumânarea sau cu candela aprinsă în fața icoanei Maicii Domnului împreună, nu se rușinează. Pe noi vremea comunismului ne-a cam distanțat de icoane, chiar dacă nu ne-am înstrăinat de Dumnezeu”, a mai precizat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Apoi, Preasfințitul Părinte Episcop a vorbit despre ajutorul care ne vine permanent din Partea Sfintei Cuvioase Parascheva, care este cinstită în această zi de câteva sute de mii de pelerini în capitala Moldovei:

„Noi, astăzi, cinstind pe această Sfântă mare, ocrotitoarea Moldovei și a poporului român, îi mulțumim că a venit în România și că, odată cu venirea ei în România, a adus mult ajutor sfânt de la Dumnezeu, pentru că are multă putere, închinându-și viața din fragedă copilărie lui Dumnezeu, este ascultată de Dumnezeu, a mai spus Întâistătătorul Eparhiei Maramureșului și Sătmarului. Sfinții sunt ascultați de Dumnezeu. Așa cum și-a sacrificat Sfânta Cuvioasă Parascheva viața și tinerețea pentru Hristos, pentru familie, așa să ne sacrificăm noi pentru familie, să ne educăm copiii în credința în Dumnezeu, avem și religia în școală, să le oferim pilda vieții noastre și să-i îmbisericim cât putem. Până sunt majori să-i aducem la biserică pe tineri, pentru că, după ce sunt majori, opțiunea le aparține. Să ne dea Dumnezeu evlavia Sfintei Cuvioase Parascheva și să păstrăm credința noastră ortodoxă ca-ntr-o candelă în sufletul și-n inima noastră, în Biserica, în satul nostru, în familia noastră, că așa ne vom salva. Altfel, nu știm ce se va alege de lumea aceasta și, odată cu lumea, de poporul român. Dacă îl vom avea pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va ocroti, vom supraviețui acestei perioade foarte tulburi și vom dăinui în istorie.”

Distincții

Preotul paroh, care este de trei ani și jumătate aici, dar în această perioadă a făcut multe lucruri frumoase la biserică și în parohie, inclusiv capela de cimitir, a fost hirotesit de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin întru iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu.

Primarului Ioan Burde i-a fost conferit Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul” pentru strădania în asfaltarea drumului de acces în sat, pe distanță de câțiva kilometri.

Colonelului în rezervă Vasile Matei i-a fost conferit, pentru tot ce a făcut pentru Biserică, fiind un apropiat al Bisericii, Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”, emisă de Episcopie cu ocazia Anului Omagial al Satului Românesc.

Consiliul Parohial a primit Gramata Episcopală, în semn de dăruire și prețuire pentru ce a făcut până acuma.

Preotul paroh Gabriel Leș a mulțumit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin pentru toate darurile primite, pentru efortul făcut în această zi atât de minunată, precum și credincioșilor din parohie și binefăcătorilor și i-a dăruit Preasfinției Sale o icoană a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, pentru patrimoniul Episcopiei, și un coș cu flori.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”