În Coltău – aproape 80% din ajutoarele sociale, tăiate!

Administraţia locală din Coltău plătea, până în urmă cu câţiva ani, câte 100.000 de lei lunar pentru ajutoare sociale. Majoritatea beneficiarilor proveneau din comunitatea romă. La finele lunii septembrie 2019, însă, cuantumul acestor plăţi s-a redus cu aproape 80%. Motivul este simplu: primarul a refuzat să mai plătească indemnizaţii celor apţi de lucru, aşa că aceştia au fost obligaţi să-şi găsească un loc de muncă.

Şomerii au fost ajutaţi mult şi datorită proiectului, de 19 milioane lei, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), ce se derulează în comuna Coltău şi este destinat educaţiei, reintegrării sociale şi economice a persoanelor defavorizate. Vorbim aici despre sprijinirea înfiinţării mai multor firme pe teritoriul Coltăului, crearea de noi locuri de muncă şi reabilitarea mai multor case ale unor persoane cu o situaţie materială precară: „Cu comunitatea de romi facem tot ce putem, ce depinde de noi. Din cauza asta Coltăul este o comună grea. Tot ceea ce se face, trebuie să facem paralel, parcă am avea două comune separate, dar în acelaşi loc! Încercăm tot timpul să-i integrăm cât mai bine în societate, însă este foarte greu. Există câteva persoane între ei cu care tot timpul avem probleme, dar în rest se integrează. Am avut noroc cu acel program pentru zone defavorizate pe POCU, prin care am angajat 207 persoane, majoritatea din rândul lor. Încet, încet vor înţelege cu toţii că nu au de ales decât să muncească. Am semnat acum raportul cu ajutorul social şi am făcut o comparaţie: cu cinci ani în urmă am avut, lunar, 100.000 de lei ca plată pentru ajutor social, iar acum am ajuns la 17.000 de lei. Este un semn bun că circa 80% s-a tăiat. Îi obligăm să meargă să lucreze. Tot timpul încerc să-i conving că nu se poate trăi din ajutor social. Să uite asta pentru că sunt apţi de muncă, aşa că trebuie să intre în câmpul muncii. Tocmai acum am mai suspendat nişte ajutoare… Eu le-am spus: la mine nu aveţi ce veni după ajutor. Când îmi aduceţi o adeverinţă medicală, că sunteţi inapţi de lucru, atunci da. Am aplecat capul şi aveţi ajutor social, dar în rest, nu! Nu există nimic bun dacă oamenii aceştia stau pe ajutor social. Ei se bucură că au asigurare, însă în rest eu nu pot face mai nimic cu ei, în afară de să-mi strângă trei PET-uri şi 10 hârtii de pe marginea drumului. Nu sunt de acord cu această treabă! Repede îmi aruncă în faţă că: domn primar, mi-ai tăiat ajutorul. Dar le spun că nu vor avea nicio pensie după acest ajutor, aşa că să meargă şi să lucreze. O mare parte dintre ei au înţeles acest lucru. Astfel, în doi ani, de când am început proiectul pe POCU, am angajat cele aproximativ 200 de persoane. Deci şi acest proiect are efect, nu cel scontat, dar este totuşi ceva”, a explicat Lajos Csendes, primarul comunei Coltău.