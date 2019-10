Într-un concurs cu tematică europeană, liceenii de la „Dragoș Vodă” îmbină educația cu tradiția

La inițiativa prof. Luminița Colopelnic, o echipă de liceeni de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” (CNDV) din Sighetu Marmației participă și la ediția din acest an a concursului Euroscola promovând proiectul „Prin tradiție și educație spre autenticitate și bunăstare” al cărui personaj central este prof. Mihai Dăncuș, muzeograf și director al Muzeului Maramureșan. Activitățile care definesc proiectul sunt în plină desfășurare, urmând ca, în curând, echipa să alcătuiască un dosar ce va fi trimis spre evaluare.

• două ediții Euroscola, câștigate deja de CNDV

Reporter: Când și cum a venit inițiativa pentru înscrierea în concursul Euroscola?

prof. Luminița Colopelnic: Această inițiativă a venit în anul 2012 când, pe site-ul Biroului de Informare al Parlamentului European de la București, am descoperit mai multe concursuri printre care Euroscola. Mi s-a părut interesant și, totodată, important să dau șansa unor tineri să afle mai multe despre drepturile și obligațiile de cetățeni europeni, să se informeze pe teme europene și să le promoveze. Pentru aceste motive, în 2012, în 2015, respectiv în 2019, am alcătuit o echipă de proiect și ne-am înscris la competiție, alături de alte școli din țară.

R.: Câți elevi și profesori din cadrul Colegiului Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației iau parte la acest proiect?

prof. L.C.: Echipa poate să aibă maximum 24 de elevi și maximum doi profesori coordonatori. La ediția de anul acesta, colaborez cu prof. Cornelia Hotea.

R.: Care sunt activită­țile planificate, când și unde au loc?

prof. L.C.: Având în vedere că acest concurs presupune promovarea unei povești de succes a unei personalități care a reușit prin educație și prin practicarea unei meserii, totul a început de la interviul realizat acasă la prof. Mihai Dăncuș, care ne-a confirmat că alegerea este foarte bună, muzeograful și directorul de peste 35 de ani al Muzeului Maramureșan fiind un exemplu elocvent pentru proiectul nostru „Prin tradiție și educație spre autenticitate și bunăstare”. Am început campania de promovare pe site-ul nostru, CNDV-Euroscola 2019, în mass-media, în școlile și liceele din Sighetu Marmației, Baia Mare, Botiza, Giulești, Călinești etc. Pe 4 octombrie, pentru a sărbători Ziua Educației, echipa Euroscola a ales Școala Gimnazială nr. 10. Elevilor le-a fost prezentat proiectul și personalitatea aleasă. În 10 și 11 octombrie, am sărbătorit împlinirea a 100 de ani de la înființarea liceului „Dragoș Vodă”. Având în vedere că două ediții Euroscola au fost câștigate de colegiu prin proiecte de voluntariat, o primă activitate s-a numit „CNDV – un colegiu național cu tradiție în voluntariat”, iar a doua a fost „Un absolvent cu care ne mândrim – prof. dr. Mihai Dăncuș.” A treia – „CNDV în relații trainice cu Parlamentul European”.

• “sperăm să convingem și de această dată”

prof. L.C.: Pe 14 octombrie, povestea de succes a prof. dr. Mihai Dăncuș a fost ascultată de elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Berci” din Călinești. Urmează ca joi (astăzi, n.r.), pe 17 octombrie, să mergem într-o vizită ghidată de studenții de la Facultatea de Geografie a UBB, extensia Sighetu Marmației, la atelierele meșteșugărești de pe Valea Cosăului. Vineri, 18 octombrie, la ora 13, la Muzeul Maramureșan, va avea loc prezentarea proiectului nostru, iar invitatul special, dr. Ion Boroica, va vorbi despre dr. Mihai Dăncuș. Duminică, 20 octombrie, începând cu ora 15, la muzeul în aer liber, va avea loc un tur al caselor maramureșene, iar apoi, în colaborare cu Clubul Interact – un Festival câmpenesc. Luni, 21 octombrie, de la ora 12, vor avea loc dezbateri pe tema educației conduse de Europe Direct, sala 20 CNDV, iar de la ora 13 – un meci demonstrativ de dezbateri Guvern-Opoziție (sala 45 CNDV). Marți, 22 octombrie, la ora 10, organizăm ateliere de lucru, meșteșuguri noi cu materiale vechi, sala 45 CNDV. Programul de activități se va încheia în aceeași zi, cu vernisajul expoziției de arte vizuale „Educația schimbă vieți” și premierea celor mai bune portrete ale prof. dr. Mihai Dăncuș și fotografii pe teme educative, la Centrul Cultural, începând cu ora 14.

R.: Care sunt etapele următoare în cadrul acestei competiții?

prof. L.C.: Urmează o lungă selecție, până în aprilie – mai, deoarece sunt multe școli participante din țară, iar evaluarea e foarte minuțioasă. Dosarul trebuie să cuprindă un eseu despre personalitatea aleasă și proiectul campaniei de promovare, ambele scrise în română și engleză sau franceză; un afiș și un film al campaniei de promovare, parteneriatele încheiate. În urma selecției, primele 10-12 școli primesc o invitație la Parlamentul European de la Strasbourg, unde participă câștigătorii concursului din celelalte țări europene. Am trăit această zi de două ori, mai mult, în 2016, ne-am întors acasă cu trofeul concursului. Sperăm să convingem și de această dată că merităm să ajungem acolo.