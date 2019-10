Miza locului secund

CS Minaur Baia Mare – AHC Potaissa Turda

Azi, de la ora 18.00, Sala sporturilor „Lascăr Pană” va găzdui meciul dintre CS Minaur Baia Mare şi AHC Potaissa Turda, contând pentru etapa 8 din Liga Zimbrilor. Va fi un adevărat derby, între poziţiile doi şi trei, băimărenii având cu trei puncte în plus faţă de adversarii de azi.

Dacă în precedentele două stagiuni Minaur nu a format o echipă atât de puternică, acum lucrurile stau cu totul altfel, elevii lui Stephane Plantin confirmând, cel puţin până acum, aşteptările suporterilor. Locul secund în Liga Zimbrilor, invincibili (şase victorii şi un egal), Minaur revenind la statutul din urmă cu câţiva ani, când orice adversar avea frică de echipa noastră. Potaissa demonstrează şi în acest sezon că este o grupare cu pretenţii, în zona podiumului sau a locurilor de cupe europene, însă CS Minaur nu vrea să ţină cont de acest aspect şi să continue seria neaşteptat de bună a acestui sezon. Băimărenii se gândesc doar la obţinerea celor trei puncte, care să le confere starea de spirit pozitivă pentru parcursul ce urmează, dar şi rămânerea pe poziţia actuală. Derby-ul etapei 8 din Liga Zimbrilor va fi condus de experimentatul cuplu Robert Harabagiu – Silviu Stănescu (Moreni), iar observator a fost desemnat Ioan Ciobanu (Bacău).

Stephane Plantin, antrenor CS Minaur: „Meciul cu Turda va fi unul foarte dificil. Este o echipă aflată pe locul 3 în campionat și una care mereu este în partea de sus a clasamentului. Noi am jucat în luna august cu ei la un turneu și am pierdut meciul, dar datele problemei sunt acum cu totul altele. Și noi avem o echipă bună, cu jucători valoroși. Am încercat să pregătim meciul cu tot ce trebuie pentru a putea câștiga. Am văzut ce susținere am avut meciul trecut și noi vrem să facem un spectacol de calitate, să câștigăm și sperăm să fie o sală plină. Pentru că acest meci este foarte important și foarte dificil. Eu sper că spectatorii vor veni la meci în număr cât mai mare și să creeze o atmosferă cât mai frumoasă”.

Aceesul în sală se face pe baza abonamentelor eliberate de club sau pe baza biletului de intrare, care costă 10 lei. Bilete pot fi găsite la casele sălii, cu o oră înainte de startul meciului.

Programul etapei 8 • Joi, 17 octombrie: CS HC Buzău 2012 – AHC Dobrogea Sud Constanţa, ora 18.00; AHC Dunărea Călăraşi – CSM Vaslui, ora 18.00; CSM Reşiţa – CSM Focşani 2007, ora 18.00; CSM Bacău – CSM Făgăraş, ora 18.00; CS Minaur Baia Mare – AHC Potaissa Turda, ora 18.00 • Miercuri, 30 octombrie: SCM Politehnica Timişoara – CSM Bucureşti, ora 18.25, TVR HD. Derby-ul capitalei, CSA Steaua – CS Dinamo, s-a disputat ieri.