19 – 20 octombrie, sub cupola culturii și credinței, la Desești • Fiii satului, ediția a III-a

Este al treilea an de când Parohia Ortodoxă Desești și Asociația Culturală „Nichita Stănescu” organizează, de sărbătoarea Hramului Bisericii monument UNESCO „Sfânta Parascheva”, întâlnirea cu fiii satului și Conferințele de la Desești.

Manifestări care își propun să aducă împreună deseștenii de pretutindeni. Satele Desești, Mara și Hărnicești trebuie să se regăsească împreună și în 2019, an declarat de către Patriarhia Română drept anul omagial al satului românesc.

Învățătorul, preotul, administrația locală au datoria să fie împreună, să reînvie interesul pentru viața comunităților rurale, să pună în valoare resursele locale ale satelor, să apropie mai mult oamenii, să ducă mai departe tradițiile.

Din program:

• Sâmbătă, 19 octombrie

Ora 17,00 – Slujba Vecerniei, cu participarea Preasfințitului Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei – Biserica Monument UNESCO

Ora 18,30 – Conferințele de la Desești. Satul – vatră a păstrării conștiinței naționale și eclesiale – Căminul Cultural.

• Duminică, 20 octombrie

Ora 9,30 – Slujba Utreniei

Ora 10,30 – Sfânta Liturghie, cu participarea Preasfințitului Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei – Biserica Monument UNESCO. Răspunsurile vor fi date de Corul „Doxologia”, al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijor, prof. dr. Cosmin Lauran.

Ora 16,00 – Vernisajul Colecției Artă și Solidaritate, 2019 și Spectacolul Generațiilor, cu Invitații lor – Căminul Cultural.

Sub cupola culturii și a credinței, satul rămâne vatra păstrării conștiinței naționale și eclesiale.