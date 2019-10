Tinerii pasionați de regie, actorie și artă cinematografică din județ se pot înscrie pentru a participa la mult așteptatul concurs de scurtmetraje „We Like to Movie” (WLTM), organizat de Interact Baia Mare.

Ajuns anul acesta la cea de-a 4-a ediție, concursul propune un exercițiu de imaginație inedit: existența într-o lume în care fie trecutul, fie viitorul sunt concepte inexistente. Astfel, participanții au libertatea de a-și alege lumea pe care doresc să o proiecteze: No past or No future. Cel mai original filmuleț va câștiga premiul de 300 de lei, precum și calificarea la etapa națională WLTM care va avea loc în Baia Mare. Premiul cel mare va fi de 1.000 de lei! Înscrierea se face completând formularul https://forms.gle/PCtNfrm9xFsinsVN6, aceasta urmând a fi confirmată odată cu trimiterea scurt­metrajului la adresa de email interactclubbaiamare@yahoo.com. Creațiile se pot trimite până în 25 octombrie (vineri). Etapa locală va avea loc sâmbătă, 26 octombrie, de la ora 11, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare.