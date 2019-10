Alături de Klaus Iohannis pentru o Românie normală

Schimbările profunde de pe scena politică și socială la care am asistat în ultima perioadă mi-au întărit convingerea că România are nevoie acum mai mult decât oricând de stabilitate și continuitate. Însăși esența liberalismului constă în promovarea unor schimbări, dar care trebuie să țină cont de condițiile istorice nou apărute și, mai ales, de libertatea economică și politică a individului în relația cu statul.

Prin succesul moțiunii de cenzură am reușit să câștigăm o luptă, dar nu războiul. Am arătat că putem să fim uniți dacă avem un scop comun, o Românie normală.

Partidul Național Liberal îl sprijină pe președintele Klaus Iohannis pentru încă un mandat, pentru continuitatea proiectelor de țară, pentru durabilitate.

S-a dat startul campaniei electorale și ne așteaptă o perioadă de muncă susținută. Opoziția nu mai are nimic de pierdut și va acționa mai apăsat decât în alte dăți probabil, așa că vă îndemn să renunțați la orgolii personale pentru a ne îndeplini un scop comun, Klaus Iohannis reales președinte! Fiecare membru al PNL Maramureș este important, fiecare trebuie să-și aducă partea lui de contribuție în această campanie, indiferent de poziția pe care o are în partid. Ne așteaptă mai multă responsabilitate, mai mult efort, mai multă seriozitate și mai multă muncă, dar rezultatele pot fi pe măsură.

Sunt un medic dedicat oamenilor și în această campanie mi-aș dori ca fiecare să fie alături de noi pentru un țel comun: Klaus Iohannis președinte, iar Partidul Național Liberal să guverneze România bine, respectând principiile liberale!

Lucrurile nu se pot întâmpla peste noapte și teama de schimbare nu trebuie subestimată, dar dacă vom rămâne uniți vom reuși să construim pentru Maramureș, pentru români. Trebuie să gândim pentru viitor, nu pentru astăzi, trebuie să gândim pentru copiii și nepoții noștri, să transformăm România din țara așteptărilor mari și a realizărilor mici într-o țară cu proiecte finalizate.

Facem scut în jurul președintelui nostru, OMUL de stat Klaus Iohannis pentru a-i asigura succesul la alegerile din luna noiembrie.

Dr. Viorica Cherecheș,

Deputat PNL de Maramureş