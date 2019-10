Angajații români nu mai vor să muncească • Se caută forță de lucru din străinătate

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți a scos la iveală încă o dată situația reală de pe piața muncii: angajații nu prea mai vor să muncească. Vor bani mai mulți, dar pentru muncă mai puțină. Angajatorii încearcă și ei să se plieze pe doleanțele salariaților. Tendința e ca în afară de zilele de weekend, o dată pe săptămână, angajaților să li se ofere posibilitatea de a munci de acasă. Pe de altă parte, patronii încearcă să elimine criza forței de muncă, angajând oameni din alte state: India, China, Filipine.

La Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți desfășurată ieri, 18 octombrie, la Casa Armatei din Baia Mare, au fost oferite 625 de locuri de muncă din care 61 pentru cei cu studii superioare. În cazul celor cu studii medii, ofertele au fost în principal din domenii precum: construcții, tâmplărie, confecții, servicii, iar persoanele care au terminat o facultate au avut la dispoziție locuri de muncă în specializări precum: ingineri, economiști, specialiști în resurse umane.

La actuala ediție a evenimentului au fost marcați și 25 de ani de la înființarea Serviciilor Eures, așa că un stand s-a adresat tocmai celor interesați să plece la muncă în străinătate. Au fost puse la dispoziție 400 de oferte prin intermediul EURES. Condiția de bază: cunoașterea limbii străine solicitate de angajator, fie limba germană, fie limba engleză.

„Programul fix nu mai e la modă”

Oficialii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș (AJOFM) au arătat că agenții economici încearcă să își atragă muncitorii, oferindu-le diferite beneficii: salarii mai mari sau mai mult timp liber. Cu toate acestea, concluzia generală e că oamenii nu prea mai vor să muncească. Așa că, se aduc muncitori din alte colțuri ale lumii. „Din păcate, persoanele aflate în evidența noastră pe care le-am chemat la această activitate nu prea sunt interesate de un loc de muncă. Se pare că nu sunt dispuși să muncească, ceea ce face ca misiunea noastră să fie din ce în ce mai grea. Angajatorii se plâng că nu își găsesc angajați și există această tendință de a căuta angajați din alte state: În ultima perioadă sunt din India angajați, Republica Moldova, Ucraina, China, Filipine. Angajatorii se gândesc tot mai mult la angajați străini. Se observă că din ce în ce mai mult în special tinerii doresc mai multă flexibilitate la locul de muncă. Dacă li se solicită munca în timpul weekend-ului nu mai sunt interesați. Sunt angajatori care deja oferă o zi pe săptămână să lucreze de acasă, dacă se lucrează de exemplu pe calculator. Programul fix nu mai e la modă. Va trebui ca și angajatorii să fie mai aplecați spre aceste dorințe ale angajaților”, a spus directorul executiv al AJOFM Maramureș, Oana Oșanu.

Agenții economici au reclamat și ei lipsa de interes pentru ofertele puse la dispoziția angajaților. “Pentru aceste posturi de strungar și frezor a fost un interes scăzut. Cred că e o cerere mai mare pe piața muncii pentru aceste posturi și nu există școlarizare pe aceste domenii, nu există școli profesionale care să îi pregătească pe strungari, frezori. De aici apar problemele. În ultimii trei ani a fost o criză majoră de angajați”, a spus unul dintre angajatori, Larisa Tătaru.

Un alt angajator din domeniul confecțiilor a concluzionat că “angajații nu sunt interesați. Au pretenții foarte mari”.

La rândul său, Rodica Andreicuț a precizat că “angajații nu prea sunt interesați să muncească. În construcții, cel puțin nu sunt interesați. Primind șomaj, ajutoare nu mai vor să muncească . Preferă să primească bănuțul acela puțin și să stea în oraș la o cafea. Sunt lucrări, dar nu avem muncitori. Și cei calificați, vin, stau o zi și apoi pleacă”.

Vor muncă mai puțină și salarii mai mari

Participanții la bursă recunosc că vor un program de lucru mai flexibil, dar și salarii mai mari. “Eu lucrez în producție, industrie auto. Din 2006 muncesc. Dar vreau o reprofilare. Vrem mai mult timp liber și un salariu mai bun. Caut un post de recepționer, ceva în servicii”, a spus o tânără venită la bursă.

Ana Maria Topan a absolvit filosofia la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, iar acum își dorește să lucreze pentru a avea stabilitate financiară. “Am terminat filosofia. Nu am găsit în domeniu. Sper să îmi găsesc ceva de lucru. Am găsit ceva în turism. E greu să găsești un post chiar dacă ai studii superioare. Mi-ar plăcea să am anumite beneficii și să fie o atmosferă plăcută la locul de muncă”, a punctat Ana Maria Topan.