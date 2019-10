„Domniţele râului”, deplasare lungă în etapa 6

Deplasare lungă şi în acelaşi timp dificilă pentru AS Independenţa Baia Mare în cadrul etapei 6 din Liga 1 la fotbal feminin, „domniţele râului” urmând să joace duminică, de la ora 11.00, la Universitatea Galaţi.

Cu doar trei puncte la activ, formaţia antrenată de Liviu Ivasuc va avea un adversar mai bine cotat în acest sezon, gălăţencele transferând o serie de jucătoare din Republica Moldova, care le-au propulsat pe locul 4, cu 10 puncte după cinci etape. Independenţa nu se poate lăuda cu un parcurs mulţumitor până acum, acumulând doar 3 puncte şi o clasare pe poziţia 7. Partida dintre Universitatea Galaţi şi AS Independenţa Baia Mare va fi condusă de Diana Mădălina Ungureanu (Buzău), susţinută de Bogdan Mihai Martinescu (Buzău) şi Andreea Nicoleta Sava (Mărăcineni).

Programul etapei 6 (duminică, 19 octombrie, ora 11.00): Universitatea Galaţi – AS Independenţa Baia Mare; Universitatea Alexandria – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca; Luceafărul Filiaşi – Selena Constanţa; AFC Fair-Play Bucureşti – Fortuna Becicherecu Mic; Piros Security Arad – Heniu Prundu Bârgăului; CSŞ Târgovişte – Vasas Femina Odorhei.