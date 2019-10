Paul Panait, din Baia Mare pe scena din Canada

Talentul său muzical a fost remarcat încă din anii copilăriei. Băimăreanul Paul Panait a apărut pe diverse scene muzicale din ţară şi la diverse emisiuni televizate. Festivalul Naţional de Muzică Uşoară “Ursuleţul de Aur” şi Festivalul “Mamaia” au fost printre competiţiile muzicale unde Paul Panait a încercat să cucerească publicul şi juriul. Apoi, s-a făcut remarcat în trupa Gaz pe Foc. A urmat o pauză muzicală. Paul Panait a avut o apariţie inclusiv la celebra emisiune “Vocea României”, dar fără să îi convingă pe juraţi că merită să meargă mai departe în competiţia muzicală. Nu a renunţat la muzică, ci îşi continuă proiectele tocmai în Canada, acolo unde s-a stabilit cu familia sa. Recent a lansat un videoclip împreună cu o solistă din Giurgiu. De asemenea, cântă la diferite evenimente unde este invitat şi speră ca melodiile sale să aibă succes.

R: În urmă cu ceva timp ai decis să îți schimbi viața, total, nu numai personal, ci și profesional. Ai lăsat în urmă România și ai plecat. Mai exact, unde te-ai stabilit? Când s-a produs schimbarea?

P.P.: Începând cu 2011 merg în fiecare an în Canada. Părinții mei şi sora mea sunt aici în Toronto de peste 15 ani…Am luat această hotărâre să aplicăm pentru rezidență în anul 2016, am aplicat ca şi artist profesionist şi am primit actele în mai puţin de 1 an, deci sunt un norocos. Sunt aici cu soția și fetiţa noastră Lara, ea a început grădiniţa şi e foarte încântată. Ne place în Canada, am simțit că în țară am făcut tot ce am putut. Aşa că aveam nevoie de un next level.

R: Ai continuat cu muzica, dovadă că recent ai lansat și un nou videoclip. Care e povestea acestui videoclip? Cu cine ai colaborat și unde a fost realizat?

P.P.: Noul meu videoclip, Touch Me, e produs de un prieten român, Cristian Cherecheş, cel care mi-a făcut şi site-ul www.paulpanait.com. Piesa e produsă în România de Dj Magnum, eu având o echipă cu care lucrez şi de care sunt tare mândru. Cu ocazia acestui interviu le mulţumesc pentru întreg sprijinul. Melodia o cânt cu Nicolle, o fată foarte talentată din Giurgiu. Am cunoscut-o în Giurgiu când eram în turneu. Noul videoclip e acum în promovare şi la posturile tv din țară și online. Piesa o cânt în concertele mele şi se bucură de succes.

R: Ai avut șansa să cânți comunității românești?

P.P.: Eu cânt aici nu doar pentru români, am participat la un show în Canada unde am câștigat locul 3. A fost un concurs de interpretare. Aproape în fiecare weekend am câte un show muzical în pub-urile din Toronto. Am fost invitat şi în Saskatoon, un oraș plin de români unde m-am simțit ca şi acasă. La începutul acestei luni am fost invitatul legendarei trupa PHOENIX. În recital am inclus piese proprii, inclusiv din cele cântate pe vremea când eram în trupa Gaz pe Foc.

R: Ţi-ai schimbat stilul muzical?

P.P.: Legat de stilul muzical, lumea e obișnuită cu muzica pop, balade. Eu când am plecat de la Gaz pe Foc am lansat hitul The Nanasong împreună cu un dj, fiind printre primele proiecte de muzică de club.

R: Ce le transmiţi fanilor tăi din Maramureş?

P.P.: Moroşenilor mei le transmit multă sănătate, mi-e dor tare de locurile în care am copilărit și vreau să-i asigur că nu voi uita niciodată de unde am plecat. Mă găsiți pe noul meu site www.paulpanait.com.