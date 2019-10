Şcolile din Maramureş pot alege şi în acest an opţionalul de folclor

Partenerii din proiectul „Școala Rădăcinilor Străbune” de promovare a folclorului ca materie opțională de studiu în unitățile de învă­ță­mânt s-au reunit joi, 17 octombrie, la sediul Palatului Administrativ, unde au decis continuarea acestui proiect de succes implementat la nivel județean.

• acţiuni de promovare a folclorului în unităţile de învăţământ

„Este un proiect reușit și un exemplu de bună practică în implementarea orele de folclor în școli. Inițial, proiectul a fost demarat în județul Suceava și sprijinit de autoritățile și instituțiile publice, sub titulatura „10 pentru folclor”. Am primit solicitări din alte județe pentru a le acorda sprijinul necesar în elaborarea documentațiilor necesare pentru promovarea de proiecte similare. În Maramureș, păstrarea autenticității și valorilor tradiționale a fost realizată prin studierea folclorului ca materie opțională la școlile din localitățile Călinești și Băița de Sub Codru”, a spus prefectul Vasile Moldovan. Prof. Ana Moldovan, inspectorul școlar general, a precizat că, în cadrul unor activități extrașcolare, au mai avut loc acțiuni de promovare a folclorului la unități de învățământ din Sighetu Marmației și Tăuții Mă­ghe­răuș. De asemenea, unități de învățământ din localitățile Vadu Izei, Bogdan Vodă, Șieu, Vișeu de Sus și-au exprimat studierea opțională a folclorului.

• Valorile satului maramureşean, prezentate în ţară şi în străinătate

Mai mult, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a promovat proiectul la nivel național, la întâlnirile desfășurate cu inspectoratele școlare din țară. Artista Măriuca Verdeș, care a inițiat acest proiect de introducere a opționalului de folclor în școli, s-a implicat în activitățile de păstrare a culturii satului tradițional maramureșean, prin atragerea meșterilor populari în proiect și învățarea elevilor în realizarea produselor specifice. O altă inițiativă a fost de elaborare a materialelor pentru publicarea a două volume de carte dedicate vopsirii vegetale și cămășilor tradiționale maramureșene. Valorile satului tradițional maramureșean și cultura populară autentică au fost promovate în cadrul unor acțiuni la nivel național, dar și la Bruxelles. Partenerii proiectului au mai decis stabilirea unui calendar de activități comune, promovarea folclorului la nivelul instituțiilor de învățământ superior și organizarea unui festival de folclor destinat elevilor implicați în proiect.

La implementarea cu succes a proiectului destinat păstrării valorilor tradiționale, autenticității culturii și artei maramureșene au contribuit cultele religioase (Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Episcopia Greco-Catolică de Maramureș), Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș, Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare, Muzeul Maramureșului din Sighetu Marmației, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Consiliul Județean Maramureș și Instituția Prefectului – Județul Maramureș.