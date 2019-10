Liceul Agricol din Seini îşi extinde baza didactică

Planurile Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini sunt multe şi importante în următorii ani. Unul dintre ele presupune şi extinderea bazei didactice a elevilor. Astfel, conducerea unităţii şcolare intenţionează achiziţionarea unui tractor performant, precum şi realizarea unor sere sau solarii lângă staţia de biogaz a oraşului.

Pentru materializarea acestor planuri însă, liceul depinde mult şi de fondurile pe care Ministerul Agriculturii i le va aloca: „Avem un tractor, este mai vechi, dar funcţional, însă în proiectul de investiţii avem trecută achiziţionarea unui tractor nou, performant. Ar fi un lucru extrem de necesar, atât pentru şcoala de şoferi, să le oferim elevilor posibilitatea de a obţine atestatul pentru tractor, dar şi pentru noi, ca liceu, pentru lucrările agricole ce le efectuăm în ferma didactică. Există acolo cultură mare la porumb aşa că un tractor performant ne-ar ajuta mult. Avem în plan şi construirea unei baze didactice lângă staţia de biogaz, adică nişte sere, solarii, deoarece am avea asigurat agentul termic, mai ales pe timpul iernii. Deci noi dorim, însă depinde şi de ce ne spun cei de la Ministerul Agriculturii. Dacă ne alocă fonduri pentru aşa ceva, atunci se va materializa şi acest lucru. Noi am adus de acolo îngrăşământ pentru terenul nostru. Ar fi mai greu pentru noi aşa doar din punctul de vedere al transportului elevilor la practică acolo, că este în afara oraşului. Însă asta să fie cea mai mică problemă. Avem microbuzele şcolare care ar trebui să-şi încheie transportul elevilor pentru programul şcolar şi pe urmă i-ar putea duce la programul de practică”, a precizat Doina Boitor, directorul liceului din Seini.