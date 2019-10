Târnosirea bisericii Mănăstirii Măriuș, Protopopiatul Satu Mare

Duminică, 20 octombrie 2019, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, au târnosit noua biserică a Mănăstirii Măriuș, Protopopiatul Satu Mare, urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și cuvântul de învățătură.

Primirea

De o primire foarte frumoasă s-au bucurat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, din partea primarului comunei Valea Vinului, Radu Cristea, a părintelui stareț Protos. Gherontie Nergheș, a prefectului Darius Filip al județului Satu Mare, a deputaților Octavian Petric, membru în Adunarea Națională Bisericească, și Ioana Bran, a ing. Mircea Lețiu, fost membru în Adunarea Națională Bisericească, și a marii mulțimi de credincioși din Maramureșul Voievodal și Sătmar sosiți încă de dimineață devreme pentru a se ruga împreună cu soborul la Sfintele Slujbe.

Slujba de târnosire

Sfânta Slujbă a târnosirii a fost de o solemnitate înaltă, pe măsura evenimentului, emoționantă și caldă, în același timp, luminată de soarele care se ridica încet pe cer, iar o rază care străbătea prin unul din geamurile Sfântului Altar se așeza pe Sfânta Masă luminând feeric întreg spațiul care se sfințea.

Respectând toate regulile canonice, Slujba de Târnosire a început în fața bisericii, cu citirea celor necesare sfințirii, a fost miruită cu Sfântul și Marele Mir în exterior, precum și Sfântul Altar, Proscomidiarul, Catapeteasma, cu tot registrul de picturi.

Cu prilejul târnosirii, biserica nouă a Mănăstirii Măriuș a primit, pe lângă hramul anterior, „Adormirea Maicii Domnului”, și un protector nou, pe Sfântul Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

Sfânta Liturghie a fost oficiată pe un podium construit în prelungirea pridvorului bisericii, din sobor făcând parte 50 de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh mănăstiresc și starețul Mănăstirii Rohia, Pr. Dr. Vasile Augustin, Vicar Administrativ, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Marian Crainic, proin-protopop de Carei, Pr. Prof. Gabriel Groza, directorul Liceului Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, Protos. Gherontie Nergheș, starețul Mănăstirii, cărora li s-au adăugat aproape toți preoții din Protoieria Satu Mare, arhidiaconi și diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. La chinonic a cântat și grupul de tineri pelerini din Vadu Izei, dirijat de profesoara de religie Ileana Andreica, sora de sânge a părintelui stareț Gherontie.

Două procesiuni au venit de departe în pelerinaj la Sfânta Mănăstire: adulți și tineri din Săcel, de la peste 150 km distanță, însoțiți de preotul Vasile Cupșinar, parohia II, și din Vadu Izei, de la peste 100 km, însoțiți de profesoara de religie Ileana Andreica.

Între cei peste 5.000 de credincioși s-au aflat, pe lângă oficialitățile pomenite mai înainte, fostul prefect Ioan Avram, fostul ministru Ovidiu Silaghi, fostul președinte al Consiliului Județean, Adrian Ștef.

Cuvântul de învățătură

Adresându-se credincioșilor, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioșilor despre monahismul în județul Satu Mare, mai ales în zona Codrului, greutățile prin care au trecut cei ce au ctitorit mănăstirile de aici.

„Este o zi mare și este istorică, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. De ce este mare și istorică? Pentru că Sătmarul nu avea nicio mănăstire, iar de când Dumnezeu a reașezat Episcopia Maramureșului și Sătmarului la loc, pe aria canonică pe care a păstorit acum 300 de ani Sfântul Iosif Mărturisitorul, ocrotitorul Episcopiei noastre, un episcop martir și pătimitor, dar drept credincios, care n-a acceptat să-și schimbe credința, deci, din 1990, de când Înaltpreasfințitul Justinian a luat jugul rectitoririi acestei Episcopii, și din 1994, de când am venit lângă dânsul, 22 de ani, am bătut, în mod apostolic, drumurile Maramureșului și Sătmarului, ca să păstrăm credincioșii și românii în sfânta și dreapta credință a moșilor și a strămoșilor noștri. Au apărut și dorințele acestea de reînființare a câtorva mănăstiri și, iată că cel puțin trei dintre ele, pe zona Sătmarului, sunt foarte importante: este aceasta unde suntem astăzi, Mănăstirea Măriuș, înființată în 1990, și, în 1992, când, de la Mănăstirea Rohia, am adus trei viețuitori, în frunte cu părintele stareț, pe care i-am lăsat într-un modul, unde au și făcut Sfânta Liturghie, s-au și rugat, au și dormit și au și gătit, într-un perimetru de 5×5 metri, câțiva ani de zile, m-am întors acasă plângând. Eram stareț, nu eram episcop. Iată că jertfa aceasta pe care au depus-o ei, părintele stareț nu s-a plâns niciodată de greu, jertfa aceasta pe care au depus-o i-a ajutat să construiască, la început, o modestă bisericuță și o casă monahală, și să facă ceea ce puțini ctitori sunt în stare să facă: părintele stareț și-a rectitorit propria mănăstire. Au rămas cele modeste și s-a înălțat acest palat al Maicii Domnului, această „Catedrală a Codrului” și o frumoasă casă monahală de zid, pentru ca mănăstirea sătmărenilor să fie un loc de pelerinaj așa cum și este de multă vreme. Avem, apoi, Mănăstirea Scărișoara Nouă și avem Mănăstirea de măicuțe Țeghea. Aceste mănăstiri sunt piloni, contraforții Ortodoxiei, pentru că, dacă la parohie vin doar credincioșii unei comunități, la mănăstire se duc din toate satele. Acesta este rolul, rostul și folosul mănăstirilor. Ele promovează dreapta credință și o apără. Promovează spiritualitatea și cultura românească. Promovează iubirea de neam, de țară, toate valorile pe care Biserica le-a promovat întotdeauna”, a mai spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Distincții

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a înfăptuit Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 19 iunie 2019 de a-l ridica pe Părintele Protosinghel Gherontie Nergheș, starețul Mănăstirii Măriuș, la rangul de Arhimandrit și l-a hirotesit întru aceasta. Totodată, pentru meritele sale deosebite în ridicarea bisericii Mănăstirii Măriuș, Părintele Episcop Iustin i-a dăruit cea mai înaltă distincție a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, „Crucea Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș”, ocrotitorul Episcopiei. Părintele Gherontie are vârsta de 56 de ani, 34 de ani vechime în viața monahală și 29 de ani de slujire clericală.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a ridicat pe Părintele Viorel Pop, din Satu Mare, ajutorul părintelui stareț Gherontie, la rangul de iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a acordat Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul” domnilor Octavian Petric, deputat și membru în Adunarea Națională Bisericească, mult iubitor și binefăcător al acestei mănăstiri, Darius Filip, prefectul județului Satu Mare, Radu Cristea, primarul comunei Valea Vinului, Romulus Blaga și Marin Bogdan.

Cântărețul mănăstirii a fost distins cu Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”.

Au mai fost acordate Diplome de Vrednicie unui număr de 26 de binefăcători.

Scurt istoric al bisericii

Piatra de temelie a fost pusă de către Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, în ziua de 20 aprilie 2001. Arhitect a fost Petrică Vașvari, meșter constructor Martin Botoș, iar pictori au fost Brăduț și Andreea Dumbrăveanu.

Piatra de temelie a fost pusă de către Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, în 20 aprilie 2001. Construcția bisericii a durat zece ani, în perioada 2001-2011, iar pictura interioară și exterioară a durat patru ani și a fost realizată în perioada 2011-2015. În interior, biserica a fost placată cu marmură, iar iconostasul, mobilierul și ușile au fost realizate din lemn de stejar. Au fost cumpărate un candelabru și aplice pentru iluminat, Sfântul Chivot, Sfânta Evanghelie, sfeșnice, sfinte cruci și candele noi, precum și o icoană argintată a Maicii Domnului „Prodromița” de la Sfântul Munte Athos. Sfânta Masă a fost zidită după rânduiala bizantină. A fost introdusă lumina electrică în biserică și a fost realizat un sistem de încălzire prin pardoseală.

Biserica are înălțimea de 33 metri, este acoperită cu tablă de cupru, iar exteriorul este finisat cu praf de piatră albă. Fundația este placată cu piatră de Săpânța, iar aleile pietonale sunt pavate cu piatră de Blidari. Pridvorul bisericii este împodobit cu pictură și pavat cu granit. Mănăstirea Măriuș s-a împodobit cu trei clopote, primite prin donație. Toate aceste lucrări și podoabe interioare și exterioare au fost donate în mare parte de către credincioșii care iubesc și cercetează Sfânta Mănăstire. De asemenea, s-a primit sprijin din partea Ministerului Cultelor, Consiliului Județean Satu Mare și Primăriei Comunei Valea Vinului. Aceste realizări s-au făcut cu purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și sub coordonarea părintelui stareț Gherontie Nergheș.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”