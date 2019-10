Un punct nesperat

AS Independenţa Baia Mare – Vasas Femina Odorhei 0-0

Într-o restanţă din etapa a IV-a, „Domniţele râului” au primit replica fetelor de la Vasas. Fetele din Odorheiu Secuiesc au controlat în mare parte prima repriză şi total în a doua, îndeosebi prin forţă şi viteză.

Având în vedere nenumăratele probleme de lot, strategia fetelor conduse de Liviu Ivasuc a fost asemănătoare celei abordate la Galaţi. Un joc organizat pentru toate fazele, cu o tranziţie din apărare spre zona de atac, utilizând îndeosebi contraatacul. Oaspetele au avut în jur de 15 ocazii mari în prima repriză, ratate sau rezolvate de apărarea băimăreană şi portarul Lorena Iuhos, în formă excelentă. Dar au fost şi 3 situaţii clare de gol şi pentru AS Independenţa, la una din ele bara salvând poarta oaspetelor, în urma execuţiei lui Marinela Cotoş. În repriza a doua jocul a fost de uzură, harghitencele s-au precipitat şi mai mult, punctând doar la capitolul cornere. Din păcate, după minutul 70 au apărut evenimente total nevaforabile „Domniţelor”. Mai întâi accidentarea Marilenei Cotoş cu suspiciune de fractură de metatarsian. Mai apoi eliminarea, iniţial surprinzătoare, a Darianei Indrei, care a răspuns grosolan faulturilor repetate a adversarei directe. În final, a cedat şi căpitanul Denisa Predoi, în urma unei contracturi. • AS Independenţa Baia Mare: Lorena Iuhos – Paula Gavriş, Camelia Daneliuc, Diana Pop, Gabriela Ţiţu – Marinela Cotoş (Alexandra Boldijar), Alexandra Buftea, Dariana Oneţ, Larissa Boloş (Andreea Domniţa) – Dariana Indrei, Denisa Predoi (cpt). Jucătoare neutilizate: Vanessa Boloş – Oana Tămaş, Andreea Indrecan. Antrenor: Liviu Ivasuc.

Duminică, 27 octombrie, de la ora 11.00, pe terenul din Recea, AS Independenţa primeşte vizita Universităţii Alexandria, un joc important în economia jumătăţii a doua a clasamentului, un meci care va fi abordat fără mai multe jucătoare, toate cu probleme medicale.

Programul etapei 7 • Sâmbătă, 26 octombrie: Vasas Femina Odorhei – Luceafărul Filiaşi, ora 11.00 • Duminică, 27 octombrie, ora 11.00: Heniu Prundu Bârgăului – Universitatea Galaţi; Fortuna Becicherecu Mic – Piros Security Arad; Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – CSŞ Târgovişte; AS Independenţa Baia Mare – Universitatea Alexandria; Selena SN Constanţa – AFC Fair-Play Bucureşti, ora 12.00.