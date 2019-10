Plimbare de toamnă pe bicicletă

Fundația Hope and Homes for Children împreună cu ON Ski & Bike Centre Baia Mare invită la redescoperirea orașului Baia Mare pe bicicletă. Evenimentul va avea loc mâine, sâmbătă, 26 octombrie, începând cu ora 11,30, în Centrul Vechi. Traseul va fi următorul: Piața Millenium – str. Gh. Șincai – str. Culturii – b-dul Unirii, spre Catedrala Ortodoxă – b-dul Traian, spre Gară – b-dul Independenței – str. Victoriei – Câmpul Tineretului (punct de hidratare) – retur pe str. Podul Viilor – Piața Millenium.