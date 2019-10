În 2019, în Ponorâta, peste 100 de case construite ilegal

Explozie imobiliară în cătunul Ponorâta, aparținător comunei Coroieni. Nominalizat de mulți ca fiind „cel mai sărac sat” din zonă, “cartierul” prinde contur, pe zi ce trece, dar ilegal. Astfel, numai în acest, an s-au construit abuziv peste 100 de case! Primăria se arată neputincioasă în fața acestui fenomen. Ponorâta și-a schimbat total înfățișarea în ultimii ani, trecând de la o așezare de colibe la un sat cu case mari, unele chiar impunătoare. Problema este că multe imobile s-au construit ilegal și pe terenurile unor cetățeni din Vălenii Lăpușului.

Gavril Ropan, primarul din Coroieni, a explicat: „Există un mic scandal, o tensiune, între cei din satul Văleni și cei din comunitatea romă de la Ponorâta. Mocnește un fel de ură de ceva timp între ei și totul se răsfrânge asupra primarului. Mai mult, în ultima perioadă, la Ponorâta există o explozie de construcții, lucru care accentuează această stare de conflict. Romii construiesc fără autorizație. Mă trezesc că într-o săptămână s-a ridicat o casă! Le fac din BCA. Eu am scăpat lucrurile de sub control acolo, trebuie să recunosc, iar românii fac scandal pe chestiunea asta, pentru că romii s-au extins cu casele, ocupând abuziv și anumite terenuri ale localnicilor din Văleni! Cei care construiesc abuziv sunt și șmecheri: merg, își ridică repede casa pe terenul omului, după care încearcă să-l șantajeze pe proprietar, în sensul că îi impune prețul pe care e dispus să i-l plătească pe teren. Îi spune: îți dau atâta, de vrei bine, dacă nu, nu ai de ales! Omul vinde doar să-și poată recupera ceva bani din terenul respectiv! Au fost câteva cumpărări de terenuri. Însă niciodată terenul nu a fost al romilor în acea zonă, nici măcar când erau doar colibe acolo”.

Primarul, neputincios în rezolvarea problemei

Șeful administrației locale are prea puține variante prin care poate interveni: „Eu nu am pârghii să intervin, dacă nu sunt protejat… Până la urmă sunt om și eu, îmi apăr pielea! Am solicitat sprijinul oamenilor legii, să putem interveni acolo, nu am primit niciun răspuns, deși am făcut și o adresă în scris. Nici legea nu ne ajută prea mult, deoarece e cam încurcată. Noi, ca administrație, numai prin instanța de judecată putem interveni să demolăm casele construite ilegal, deoarece e proprietate privată, nu-i domeniu public. Dacă era domeniu public, lucrurile erau mai simple. Oamenii din satul Văleni ar trebui să depună reclamație la primărie, la poliție, pentru ocupare în mod abuziv, însă nu o fac, tocmai din cauză că le este teamă să-și facă de lucru cu romii și să-și riște chiar siguranța. Deci e o situație pe care nu o pot rezolva de unul singur nicicum. Cred că numai în anul acesta s-au construit peste 100 de case! Dacă mergi acolo acum, nu mai recunoști peisajul, totul este din BCA. Și nu întreabă pe nimeni nimic. Singura pârghie ar fi să merg să le dau amendă, dar oricum nu o plătesc! Și așa îmi încarc cu venituri proprii bugetul, dar pe care nu le realizez și mi se diminuează sumele de echilibrare, iar dacă vreau să-l execut silit, ce să-i iau?! Nu am ce-i lua. Deci e o situație complicată, care ține doar într-o anumită măsură de autoritatea locală, dar ar trebui să fim sprijiniți și de alții pentru rezolvarea ei”. Cetă­țenii din Vălenii Lăpușului sunt conștienți de tot ceea ce se întâmplă, dar nici ei nu prea au ce face: „Cei din Ponorâta umblă la furat, creează scandaluri, dar cine să se pună cu ei?! Îți faci de lucru cu scandalagii și apoi nu mai ai zile bune. Ne temem pentru siguranța noastră”, a declarat săteanul Ioan M. „Cosesc fânul, fură mălaiul, își construiesc case la foc automat, uneori pe terenurile noastre și noi ce să facem?! Mai mergem la poliție, dar nici ei nu prea pot să le țină piept”, a conchis un alt localnic.