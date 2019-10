Expoziţie de ovine la Şomcuta Mare

Șomcuta Mare a găzduit duminică, 27 octombrie, a XIII-a ediție a expoziției de ovine și caprine. Evenimentul a fost organizat de Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine „Maramureșul”. Mesajele de bun venit și prezentarea invitaților au fost făcute de Gheorghe Buda, președintele asociației. Sfaturi pentru fermieri au transmis Virgil Țânțaș, directorul Direcției Agricole Maramureș, Florin Urs, director al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură, Ioan Mihalca, șeful Centrului Regional (Nord-Vest) de zootehnie, dar și profesorii Ioan Pădeanu, Ioan Tapalagă, precum şi ing. Ștefan Cisnădie.

În cadrul evenimentului au fost amenajate peste 50 de standuri pentru ovinele aduse de cei 40 de fermieri. Pentru cele mai frumoase exemplare din ferme, crescătorii de ovine au fost premiați. Gheorghe Buda i-a felicitat pe fermieri și a subliniat că „de la o ediție la alta se vede seriozitatea crescătorilor de ovine, aceștia prezentând la expoziție efective din ce în ce mai frumoase și mai valoroase”. De asemenea, Ioan Mihalca a subliniat că în ultimii ani se vede ajutorul Ministerului Agriculturii care a venit în sprijinul crescătorilor de ovine și caprine cu subvenții. El i-a sfătuit pe crescătorii de ovine să nu renunțe la această îndeletnicire tradițională, chiar dacă uneori simt că le este greu: „Vorba aia: Fie anul cât de greu, oaia mai aduce un leu”, a încheiat Mihalca. Cât despre fermieri, aceştia au participat la aproape toate ediţiile: „Suntem prezenţi în expoziţie cu trei standuri, unul cu oi mame, altul cu tineret curent şi unul cu berbeci. Suntem familia Sima din localitatea Buteasa şi venim de când s-a organizat această expoziţie, de la prima ediţie. Consider că e un lucru benefic pentru noi, fermierii, deoarece putem să ne expunem exemplarele, să le vadă mai multă lume, facem schimb de experienţă, socializăm şi ne comparăm şi noi cu alţii”, a declarat Monica Sima din Buteasa. „Am venit la expoziţie cu două standuri de oi mame, rasa ţurcană. Nu am venit pentru premii, importantă este participarea. Am fost până acum la aproape toate ediţiile, am fost şi premiat pentru exemplarele expuse. Am în total 400 de oi”, a explicat şi Aurelian Nechita, crescător de oi din Mesteacăn.

Premiile pe categorii

Tineret an curent: locul 1 – Vasile Sima; locul II – Viorel Zupcek; locul III – Cosmin Trif.

Miori: I – Otto Kosa; II – Nicolae Rad; III – Mariana Codrea;

Mioare: I – Ilie Nemeş; II – Călin Moga; III – Laurenţiu Nechita.

Oi mame: I – Gheorghe Vasile Bledea; II – Aurelian Nechita; Ioan Gheorghe Bledea.

Berbeci: I – Otiniel Kosa; II – Vasile Dunca; III – Botond Koloszvari.

Cartea de rasă „Pastorul Crişana” a oferit, de asemenea, premii la mai multe categorii, astfel:

Tineret an curent – I – Vasile Sima; II – Viorel Zupcek; III – Cosmin Trif.

Miori – I – Otto Kosa/Adinel Pop; II – Nicolae Rad; III – Mariana Codrea.

Mioare – I – Ilie Nemeş; II – Călin Moga; III – Laurenţiu Nechita.

Premiul special la categoria berbeci a fost atribuit expozanţilor Vasile Sima, Adinel Pop şi Otto Kosa.