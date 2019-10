Amicii, singura echipă cu punctaj maxim

Campionatul de Minifotbal Elit Sport

LIGA I

Rezultatele etapei 4: Redex – Pick-Up Pub 6-2 (Adrian Şanta – 2, Bogdan Ilea – 2, Ioan Cosma, respectiv Florin Zaslati, Bogdan Tulici); North Team – Evo Sport 1-7 (Adrian Borzaş, respectiv Cătălin Răduneaţă – 4, Norbert Sleszinger – 2, Adrian Vultur); Rechinii – Cartierul Motorului 1-3; AS GCI Baia Sprie – Mon Caprice 2-3 (Bogdan Pop, Andrei Pinczes, respectiv Lorand Lang – 2, Bogdan Cozma); Dr Browns – Young 1967 4-0 (Bogdan Patca – 2, Alin Telcian, Călin Borota); VLD Trans – Wembley 5-0 (Ionuţ Smical, Viorel Chinde – 3, Casian Bere); FC Narghila – Nordic Boys 0-3 (Marian Satmari, Nichita Ţiplea, Răzvan Ardeleanu).



Etapa viitoare: Nordic Boys – Redex; Wembley – FC Narghila; Cartierul Motorului – VLD Trans; Young 1967 – Rechinii; Mon Caprice – Dr Browns; Evo Sport – AS GCI Baia Sprie; Pick-Up Pub – North Team.

LIGA II

Rezultatele etapei 4: Spa Oaş – Euro Pop Speed 4-0 (Tamas Czompa – 3, Petre Balint); FC Porto – Redex II 0-1 (Vlad Barboloviciu); Sporting Tăuţi – Spartanii 4-1 (Mihai Herţa – 3, Cristian Cozma, respectiv Antonio Dragoş); New Friends – UACE 1-2 (Raul Sălişcan, respectiv Ioan Sărmăşag, Petrică Buznea); Viitorul Phoenix – FCA 2017 8-3 (Marius Lakatos – 2, Liviu Şerban – 3, Onoriu Gaspar – 3, respectiv Ştefan Semeniuc – 3); E Parchetar – New Generation 3-0 (Ionuţ Gîrboan, Vasilică Covaci, Denis Tarţa); Chicago Bulls – FC Karafee 3-2 (Ionel Pomean – 2, Marius Groza, respectiv Daniel Groza – 2); Red Devils – Team Kronstadt 4-2 (Denis Filip – 2, Bogdan Horincar, Raul Hosu, respectiv Adrian Gavriluţ, Raul Loke); FC Ciucaş – Amicii 0-7 (Bogdan Pomean – 3, Georgel Rus – 3, Florin Rak).



Etapa viitoare: Team Kronstadt – Chicago Bulls; New Generation – Red Devils; Euro Pop Speed – E Parchetar; Amicii – UACE; Spartanii – FC Ciucaş; Redex 2 – Sporting Tăuţi; FC Karafee – FC Porto; Viitorul Phoenix – New Friends; FCA 2017 – CS Spa Oaş.