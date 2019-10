TOPUL FIRMELOR MARAMUREȘENE 2019

Premii speciale

• Managerul anului: CSABA KALA – OPTIBELT POWER TRANSMISSION SRL

• Femeia manager a anului: ANGELA ȘANDOR – WEIDMULLER INTERFACE ROMÂNIA SRL

• Cel mai mare exportator din județ: EATON ELECTRO PRODUCȚIE SRL

• Cel mai mare exportator cu capital autonom din județ: ARAMIS INVEST SRL

• Investiția anului: UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL

INDUSTRIE

Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

• Microintreprinderi: 1. BLUE COMPANY SRL, Borșa

Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

• Microintreprinderi: 1. VAGAME TIM GRUP SRL, Borșa

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

• Întreprinderi mari: 1. FERMA ZOOTEHNICĂ SRL, Baia Mare

Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

• Întreprinderi mici: 1. OBLAZA SRL, Bârsana

Fabricarea înghețatei

• Întreprinderi mici: 1. DIANY-COM SRL, Recea

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

• Întreprinderi mijlocii: 1. BIZO TRADE SRL, Baia Mare

• Microintreprinderi: 1. ALEXIS PROD PAN SRL, Desești

Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei

și lenjeriei de corp)

• Întreprinderi mari: 1. VALMEDY PROD SRL, Sighetu Marmației

• Întreprinderi mici: 1. ANA ACT DECOR SRL, Baia Sprie

• Microintreprinderi: 1. INTERMEDY SRL, Sighetu Marmației

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

• Microintreprinderi: 1. ITDOR COMPANY SRL, Baia Mare

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

• Întreprinderi mijlocii: 1. STIL AURA SRL, Baia Mare; 2. RACIDO PROD COM SRL, Baia Mare

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

• Întreprinderi mici: 1. CASE CĂLDUROASE SRL, Satu Nou de Jos

Alte activități de tipărire n.c.a.

• Întreprinderi mijlocii: 1. PRINT­MASTERS SRL, Cicârlău

• Întreprinderi mici: 1. CECONII SRL, Recea

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

• Microintreprinderi: 1. POLICHIM SRL, Săsar

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

• Întreprinderi mijlocii: 1. 4 BRANDS SRL, Baia Mare

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

• Întreprinderi mijlocii: 1. AC HELCOR SRL, Baia Mare

Fabricarea articolelor din cauciuc

• Întreprinderi mari: 1. OPTIBELT POWER TRANSMISSION SRL, Tăuții Măgherăuș

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

• Microintreprinderi: 1. PETRII-VITRALUX SRL, Vișeu de Sus

Fabricarea produselor din beton pentru construcții

• Întreprinderi mici: 1. FORTE GRUP SRL, Baia Mare

Metalurgia aluminiului

• Întreprinderi foarte mari: 1. UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL, Dumbrăvița

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

• Întreprinderi mari: 1. RAMIRA SA, Baia Mare

Fabricarea articolelor de feronerie

• Întreprinderi mijlocii: 1. COMERPAN SRL, Sighetu Marmației

Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate;

fabricarea de nituri și șaibe

• Întreprinderi mijlocii: 1. MECANICA-SIGHETU SA, Sighetu Marmației

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

• Întreprinderi mijlocii: 1. BLACHOTRAPEZ SRL, Baia Mare

Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

• Întreprinderi mici: 1. PRIMATECH SRL, Baia Mare

• Microintreprinderi: 1. 95 SMS. EU SRL, Baia Mare

Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

• Întreprinderi foarte mari: 1. EATON ELECTRO PRODUCTIE SRL, Sârbi

• Întreprinderi mari: 1. ELECTRO SISTEM SRL, Baia Mare

Fabricarea altor echipamente electrice

• Întreprinderi mari: 1. WEIDMÜLLER INTERFACE ROMÂNIA SRL, Tăuții Măgherăuș

• Întreprinderi mijlocii: 1. 4 K SERVICES SRL, Baia Mare

• Întreprinderi mici: 1. CABLEX RBM SRL, Baia Mare

Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

• Întreprinderi mijlocii: 1. ADISS SA, Tăuții Măgherăuș

• Întreprinderi mici: 1. EPUROM SA, Baia Mare

Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

• Întreprinderi mijlocii: 1. DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL, Tăuții Măgherăuș

Fabricarea de mobilă n.c.a.

• Întreprinderi foarte mari: 1. ARAMIS INVEST SRL, Baia Mare; 2. TAPARO SA, Borcut; 3. PLIMOB SA, Sighetu Marmației

• Întreprinderi mijlocii: 1. LAGUNA SERV SRL, Sighetu Marmației

• Microintreprinderi: 1. KLAR DESIGN SRL, Baia Mare

CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI HIGH-TECH

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

• Microintreprinderi: 1. LIGHT SPEED COMPUTERS SRL, Baia Mare

Activități de editare a altor produse software

• Întreprinderi mijlocii: 1. INDECO SOFT SRL, Baia Mare

• Microintreprinderi: 1. RPK SOFT­WARE SRL, Baia Mare

Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

• Microintreprinderi: 1. CANAL 7 SRL, Baia Mare

Alte activități de servicii privind tehnologia informației

• Întreprinderi mijlocii: 1. REPKA ELECTRONICS SRL, Baia Mare

Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

• Întreprinderi mijlocii: 1. HYPERICUM IMPEX SRL, Baia Sprie

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PESCUIT

Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

• Microintreprinderi: 1. VOLS BLUEBERRIES SRL, Baia Mare

Creșterea ovinelor și caprinelor

• Microintreprinderi: 1. SMART SRL, Baia Mare

Creșterea porcinelor

• Microintreprinderi: 1. PIG CENTER SRL, Mireșu Mare

Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

• Microintreprinderi: 1. FOREST TIM-TOM SRL, Săliștea de Sus

TURISM

Hoteluri și alte facilități de cazare similare

• Întreprinderi mijlocii: 1. TURIST ȘUIOR SRL, Baia Sprie

Restaurante

• Întreprinderi mici: 1. BET SEAN IMPEX SRL, Baia Mare

Activități ale agențiilor turistice

• Microîntreprinderi: 1. DCR STILE SRL – STYLE TRAVEL, Baia Mare

Activități ale tur-operatorilor

• Întreprinderi mici: 1. SFARA TOURS BAIA MARE SRL, Baia Mare

• Microîntreprinderi: 1. MARA INTERNATIONAL TOUR SRL, Baia Mare

COMERȚ

Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

• Întreprinderi mici: 1. LAND MOTORS SRL, Baia Mare

Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

• Întreprinderi mici: 1. HANDELS SRL, Baia Mare

• Microîntreprinderi: 1. ATP AUTOMOTIVE RO SRL, Săsar

Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

• Microîntreprinderi: 1. SELECT AUTO SRL, Rogoz

Intermedieri în comerțul cu produse diverse

• Microîntreprinderi: 1. INTER FORESTA SRL, Baia Mare

Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

• Întreprinderi mici: 1. MILAPO FRESH SRL, Baia Mare

Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

• Microîntreprinderi: 1. SICHER IMPEX SRL, Baia Mare

Comerț cu ridicata al produselor textile

• Întreprinderi mici: 1. ATHORE DELITE SRL, Recea

Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

• Întreprinderi mici: 1. RMG CASUAL SRL, Baia Mare

Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

• Întreprinderi mijlocii: 1. MARAVET SRL, Baia Mare

Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

• Microîntreprinderi: 1. OFFICE CENTER SRL, Recea

Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

• Întreprinderi mici: 1. MEZE AUDIO SRL, Baia Mare

• Microîntreprinderi: 1. ONE-IT SRL, Baia Mare

Comerț cu ridicata de componente și echi­pamente electronice și de telecomunicații

• Microîntreprinderi: 1. RPK DISTRIBUTION SRL, Baia Mare

Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

• Microîntreprinderi: 1. GRIGMAR SRL, Baia Mare

Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

• Întreprinderi mijlocii: 1. B&K ELECTRO SYSTEM SRL, Baia Mare

Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

• Întreprinderi mijlocii: 1. STORO SRL, Baia Mare

• Întreprinderi mici: 1. TEUTON NORD SRL, Baia Mare

Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

• Microîntreprinderi: 1. EVOLUȚIA-DAN SRL, Târgu Lăpuș

Comerț cu ridicata nespecializat

• Întreprinderi mijlocii: 1. MEDIAPRESS SRL, Baia Mare

• Întreprinderi mici: 1. CIRUELAS COM SRL, Berința

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

• Întreprinderi mijlocii: 1. ABA-FLOR PROD COM SRL, Baia Mare

Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

• Microîntreprinderi: 1. VLAROX FISCAL SRL – CASE DE MARCAT ȘI SOLUȚII DE GESTIUNE, Baia Mare

Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

• Microîntreprinderi: 1. MARCO CARPET SRL, Baia Mare

Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a.,

în magazine specializate

• Întreprinderi mici: 1. ELECTROCENTER SRL, Baia Mare; 2. MARIANSIMPRO SRL, Săsar

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

• Microîntreprinderi: 1. ATENA-LUX SRL, Baia Mare; 2. SESSLER IMPEX SRL, Baia Mare

Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

• Microîntreprinderi: 1. AGROMIR STORE SRL, Baia Mare

Comerț cu amănuntul efectuat

în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

• Microîntreprinderi: 1. M.P.C.-POP SRL, Baia Mare

CONSTRUCȚII

Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

• Întreprinderi mici: 1. TAFFO SRL, Baia Mare

Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

• Întreprinderi mijlocii: 1. DRUMURI-PODURI MARAMURES SA, Baia Mare

• Întreprinderi mici: 1. RIMPEX GROUP SRL, Baia Mare

Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

• Întreprinderi mijlocii: 1. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, Baia Mare

Lucrări de demolare a construcțiilor

• Întreprinderi mici: 1. BAZIL INTEREURO CONSTRUCT SRL, Poienile de sub Munte

• Microîntreprinderi: 1. CMC MONUMENTAL SRL, Cărbunari

Lucrări de instalații electrice

• Întreprinderi mici: 1. ELECTROCENTER DUE SRL, Baia Mare

• Microîntreprinderi: 1. RUS FLORIN ELECTROWORLD SRL, Baia Mare

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

• Întreprinderi mijlocii: 1. ALAVAL PROD COM SRL, Dumbrăvița

• Întreprinderi mici: 1. I.C.E.P. SRL, Buşag – Tăuții Măgherăuș

Alte lucrări de instalații pentru construcții

• Microîntreprinderi: 1. ISO-WELT SRL, Baia Mare.

SERVICII

Repararea echipamentelor electronice și optice

• Întreprinderi mici: 1. ELMED SRL, Baia Mare

Captarea, tratarea și distribuția apei

• Întreprinderi mari: 1. VITAL SA, Baia Mare

Colectarea deșeurilor nepericuloase

• Întreprinderi mari: 1. DRUSAL SA, Baia Mare

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

• Întreprinderi mici: 1. CORESERV SRL, Baia Mare

Dezvoltare (promovare) imobiliară

• Întreprinderi mici: 1. HOFER-H.I. SRL, Baia Mare

Întreținerea și repararea autovehiculelor

• Întreprinderi mijlocii: 1. ATP MOTORS RO SRL, Baia Mare; 2. AUTO BECORO SRL, Baia Mare

Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

• Întreprinderi mici: 1. FONTI EUROPE LDC SRL, Baia Mare

Transporturi rutiere de mărfuri

• Întreprinderi mijlocii: 1. HAGERO SRL, Sârbi (com. Fărcașa)

Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

• Întreprinderi mijlocii: 1. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ RA, Tăuții Măgherăuș

Alte activități anexe transporturilor

• Întreprinderi mici: 1. MARASPED INTERTRANS SRL, Baia Mare

Activități de editare a ziarelor

• Întreprinderi mici: 1. GRAIUL MARAMUREŞULUI SRL, Baia Mare

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

• Microîntreprinderi: 1. TL PLUS MEDIA SRL, Baia Mare

Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

• Întreprinderi mici: 1. MICRAL EXPERT SRL, Baia Mare

Activități de arhitectură

• Întreprinderi mici: 1. AEDILIS PROIECT SRL, Baia Mare

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

• Întreprinderi mici: 1. CUBICON INVEST SRL, Baia Mare

Activități de testări și analize tehnice

• Microîntreprinderi: 1. TCP IP MANAGEMENT SRL, Baia Mare

Activități ale agențiilor de publicitate

• Microîntreprinderi: 1. INSIDE MEDIA SRL, Baia Mare; 2. ELSYLINE SRL, Baia Mare

Servicii de reprezentare media

• Microîntreprinderi: 1. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL – SOCIAL FM, Baia Mare

Activități veterinare

• Microîntreprinderi: 1. ANCAFARMVET SRL, Baia Mare

Activități de protecție și gardă

• Microîntreprinderi: 1. CORTEZ GUARD SECURITY SRL, Baia Mare

Activități combinate de secretariat

• Microîntreprinderi: 1. WEST COAST MANAGEMENT SRL, Baia Mare

Alte forme de învățământ n.c.a.

• Microîntreprinderi: 1. PARADISE KISS BEAUTY SRL, Baia Mare

Activități de asistență spitalicească

• Microîntreprinderi: 1. CLINICA SFÂNTA MARIA SRL, Baia Mare

Activități de asistență stomatologică

• Microîntreprinderi: 1. TUTODENT SRL, Baia Mare

Alte activități referitoare la sănătatea umană

• Microîntreprinderi: 1. R.M.N CASA RUSU SRL, Baia Mare

Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

• Întreprinderi mici: 1. GO SERV SRL, Baia Mare

• Microîntreprinderi: 1. REAL INFO SRL, Baia Mare.