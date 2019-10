Cupa „Shall we Dance” la Şomcuta Mare

Un concurs oficial de dans sportiv va fi organizat, la sfârșitul acestei săptămâni, în Șomcuta Mare.

Este vorba despre Cupa „Shall we Dance”, ediția a II-a, eveniment organizat sub egida Federației Române de Dans Sportiv. Organizatorul evenimentului este Clubul de dans „Shall we Dance”, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Șomcuta Mare. „Cupa Shall we Dance” se va desfășura sâmbătă, 2 noiembrie, începând cu ora 9.00, la Sala de Sport a Liceului Teoretic „Ioan Buteanu”, Șomcuta Mare.