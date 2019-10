ȘTEFAN BUCIUTA 75

Născut în Poienile de sub Munte în urmă cu șaptezeci și cinci de ani, într-o familie numeroasă, care a dat județului o seamă de intelectuali valoroși, Ștefan Buciuta are un impresionant traseu biografic în care se regăsesc ingrediente de factură complexă, care, îmbinându-se fericit, au conturat o personalitate puternică, a cărei vocație a fost, fără îndoială, iubirea de aproapele, în slujba căruia s-a pus fără rezerve și foarte de timpuriu.

A crescut și s-a format în cultul muncii și al dreptății. A îndrăgit frumusețea severă a munților, a fost încântat de susurul izvoarelor ținuturilor natale, dar, în același timp, a fost impresionat de greutățile cu care aveau de luptat consătenii săi și, poate, de aceea a demonstrat mereu o uriașă disponibilitate de a se pune în slujba oamenilor. Comunitatea i-a fost recunoscătoare, conferindu-i prestigiosul titlu de cetățean de onoare.

Inteligența, tenacitatea, ambiția de a se ridica deasupra neajunsurilor și spiritul de dreptate l-au condus spre realizări însemnate. Și-a asigurat o specializare importantă, pe care, în timp, a adus-o aproape de perfecțiune, formându-se ca tehnician electronist, absolvind apoi Facultatea de Învăță­mânt Tehnic din Baia Mare, Secția electromecanică tehnologică, urmând mai multe cursuri postuniversitare, dintre care amintim aici pe cele de analist programator asistent pe microcalculatoare și pe cele de inginerie a mediului. Este, totodată, absolvent al Facultății de Științe Juridice din cadrul Universității „Vasile Goldiș” din Arad și are un masterat în drept administrativ și statutul funcționarului public.

În primele zile ce au urmat evenimentelor din anul 1989, a pus bazele Uniunii Ucrainenilor din România, pe care a condus-o multă vreme ca prim-vicepreședinte și președinte, poziție de care a acces în Parlamentul României ca deputat în două legislaturi: 2004-2008 (în această legislatură a fost validat în anul 2005, urmându-i lui Ștefan Tcaciuc) și 2008-2012, făcând parte din Grupul parlamentar al minorităților naționale și din grupurile parlamentare de prietenie cu Regatul Hașemit al Iordaniei, cu Ucraina, cu Republica Argentina și cu Australia. A făcut, de asemenea, parte din Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, deținând o perioadă și funcția de secretar al acesteia. A fost un parlamentar implicat și dinamic, având numeroase luări de cuvânt, declarații politice, interpelări și inițiative legislative. În perioada celor două legislaturi s-a preocupat cu responsabilitate și devotament de toate problemele ucrainenilor din România, a vizitat comunitățile acestora, școlile și toate entitățile implicate în viața acestui important grup etnic maramureșean. A inițiat și a participat la numeroase manifestări culturale și științifice de anvergură (festivaluri de colinde și obiceiuri, concursuri de muzică și poezie, olimpiade școlare, omagieri de mari personalități, cinstirea veteranilor de război, duminici cultural-sportive, simpozioane, sesiuni științifice etc.).

Sub conducerea lui Ștefan Buciuta, Uniunea Ucrainenilor din România s-a impus ca o organizație matură, remarcându-se printr-o activitate densă, consistentă, orientată deopotrivă către dezvoltarea conștiinței de neam a ucrainenilor, spre consolidarea identității etnice a acestora și spre instituirea unor relații cu adevărat europene cu celelalte grupuri etnice și cu populația românească. A fost profund interesat de stabilirea unor raporturi interetnice bazate pe respect și bună înțelegere, pe loialitate față de statul român, dar nu a pierdut din vedere nici înțelegerile româno-ucrainene la nivel de țări, militând pentru intensificarea și lărgirea acestora. A participat la mai multe manifestări internaționale vizându-i, mai ales, pe ucraineni: Congresul al IX-lea Mondial al Ucrainenilor, desfășurat la Kiev între 20 și 23 august 2008, la care a fost ales membru în Consiliul director; Congresul European al Ucrainenilor, care a avut loc la Londra între 13 și 15 noiembrie 2009, unde, prin votul majorității delegaților, a fost ales în prezidiu etc. A făcut parte din numeroase delegații parlamentare, vizitând țări precum Polonia, Republica Moldova, Ucraina reprezentând cu cinste etnia din mijlocul căreia s-a ridicat, dar și țara al cărei oficial era.

Pe perioada celor două legislaturi parlamentare, Ștefan Buciuta s-a afirmat ca un publicist tenace, realist și bine informat. A dat interviuri, a participat la emisiuni de radio și televiziune și a publicat în presa locală și centrală, atât în cea de limba română, cât și în cea de limba ucraineană, sute de articole, abordând cu pricepere și talent gazetăresc o multitudine de probleme legate de viața social-politică, economică și culturală a României.

Împlinind frumoasa vârstă de șaptezeci și cinci de ani și aniversând cincizeci de ani de căsnicie alături de distinsa doamnă Valeria, Ștefan Buciuta poate privi în urmă cu mândrie și satisfacție: s-a împlinit profesional și politic, a avut o contribuție semnificativă la afirmarea ucrainenilor din România pe plan național și internațional, a reprezentat cu demnitate țara ori de câte ori a fost antrenat în acțiuni și evenimente transfrontaliere și, nu în ultimul rând, a întemeiat o familie unită, armonioasă, având doi copii absolvenți de studii superioare și trei nepoți de care se bucură nespus.

Conf. univ. dr. Ștefan Vișovan