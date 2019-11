„Team for Youth” – 10 ani de voluntariat la superlativ

Asociația „Team for Youth” Baia Mare a aniversat zilele trecute 10 ani de când creează proiecte, implementează idei și activează în comunitate. Bilanțul acestei decade este unul impresionant însumând coordonarea și implementarea a 16 proiecte internaționale și participarea, ca organizație de sprijin, în mai bine de 50 de inițiative. Inventarul celor 10 ani e completat de venirea în Baia Mare a peste 250 de tineri din 36 de țări din toate colțurile Europei, încheierea a circa 270 de contracte de voluntariat și implicarea în activități a mii de tineri din Maramureș.

• la doar un an de la înființare, asociația a fost acreditată pentru a găzdui voluntari internaționali și pentru a trimite voluntari români în străinătate

Reporter: Cum a marcat echipa „Team for Youth” această aniversare?

Mădălina TĂMAȘ, coordonator voluntari „Team for Youth”: Pentru noi, aniversarea celor 10 ani a fost un moment bun pentru a trece în revistă activitățile desfășurate până acum și pentru a cuantifica impactul organizației pe mai multe categorii. Am numărat parteneri locali și internaționali, voluntari și contracte de voluntariat, cât și proiectele în care noi ne-am implicat. Toate aceste cifre urmează să le prezentăm pe pagina noastră de Facebook pe parcursul a 10 zile, marcând astfel cei 10 ani de activitate.

R.: Care e povestea înființării acestei asociații?

M.T.: Ideea înființării unei organizații i-a venit Andreei, o fată din București ce avea să se mute în Baia Mare pentru a face asta posibil, pe vremea când ea era voluntar internațional în Polonia. Acolo a descoperit ce înseamnă voluntariatul, cum funcționează proiectele și impactul pe care ele îl pot avea. În urmă cu 10 ani, domeniul de tineret nu era foarte activ în comunitatea băimăreană astfel că organizația a început să implementeze activități pentru tineri, iar aproximativ un an mai târziu a fost acreditată pentru a găzdui voluntari internaționali și pentru a trimite voluntari români în străinătate.

R.: Dacă ați face un bilanț, câte proiecte ați derulat?

M.T.: Bilanțul a fost deja făcut, până acum noi am coordonat și implementat 16 proiecte internaționale și am participat, ca organizație sprijin, în mai bine de 50 de proiecte.

R.: Câți tineri din Maramureș au profitat de aceste oportunități?

M.T.: Până în acest moment, în organizație, au fost încheiate 272 de contracte de voluntariat asta însemnând că fiecare dintre ei a activat împreună cu noi cel puțin pentru 6 luni. Mai mult de atât, în cadrul activi­tăților pe care le desfășurăm intrăm des în contact cu tinerii din Maramureș, ei fiind participanți sau beneficiari ai activităților noastre, numărul lor ridicându-se la câteva mii.

• aproximativ 10 tineri străini voluntari încă locuiesc în România

R.: Câți voluntari și din ce țări au ajuns în Baia Mare prin intermediul proiectelor „Team for Youth”?

M.T.: Voluntarii internaționali care au fost găzduiți de organizația noastră vin din toate țările Europei, plus alte câteva, ajungându-se la peste 250 de tineri din 36 de țări.

R.: În acești ani, proiectele voastre și-au pus amprenta asupra tinerilor angrenați în ele: s-au înfiripat povești de dragoste, s-au înființat afaceri, s-au schimbat traiectorii de viață.

M.T.: Da, unii dintre voluntarii noștri au decis ca, după finalizarea stagiului de voluntariat, să rămână în continuare în Baia Mare, unii pentru că au format un cuplu aici sau alții pentru că au primit o oportunitate de job. În prezent, aproximativ 10 tineri care au fost voluntari la noi încă locuiesc în România, cei mai mulți spunând că România le oferă ce aveau ei nevoie.

R.: Cum arată echipa „Team for Youth” la 10 ani de la înființarea asociației?

M.T.: Componența echipei s-a schimbat de mai multe ori până acum, dar în prezent echipa este formată din patru persoane: Remus, Nico, Mădă și Horațiu. Chiar dacă oamenii s-au schimbat pe parcursul timpului, am rămas constanți în principiile pe care ni le-am asumat, incluziune socială și învățare multiculturală, precum și valorile în care credem: învățare, voluntariat și solidaritate. Chiar dacă pe poarta noastră (maramureșeană) trec zeci de tineri internaționali în fiecare an, am acceptat că fiecare proiect, acțiune și eveniment este o nouă provocare, unică și cu o nouă abordare.

R.: Care sunt proiectele pe care le derulați în prezent?

M.T.: În prezent, avem două proiecte mari în implementare, Rural Summer Camps și Citizen of the World, în cadrul cărora găzduim voluntari internaționali din Spania, Italia, Portugalia și Belarus. Cooperăm cu alte organizații din România, Italia, Polonia și Franța pe proiecte care propun creșterea calității organizațiilor în lucrul cu tinerii în contexte internaționale. Trimitem voluntari cu activități de animație socio-educativă în spitale, în case de tip familial, instituții educaționale și centre de zi pentru copii aflați în situații de risc.