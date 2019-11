„Caravana Liceenilor”, în plină desfăşurare

Asociaţia Elevilor din Maramureş (AEM) a dat recent startul „Caravanei Liceenilor”, un proiect ce are ca scop atât popularizarea Statutului Elevului, cât şi răspândirea mişcării de reprezentare în rândul elevilor de la liceele aflate în zonele istorice ale judeţului nostru.

Astfel, în cadrul acestei caravane, reprezentanţii AEM s-au întâlnit deja cu elevii de la Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” din Şomcuta Mare şi de la Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” din Seini. „Deşi ne numim Asociaţia Elevilor din Maramureş, în mandatele precedente şi chiar şi pe parcursul mandatului meu, am activat doar în municipiul Baia Mare. De aceea, cu această caravană, ne dorim să schimbăm acest lucru şi am decis că este momentul să facem ateliere de informare pe tema Statutului Elevului şi să popularizăm această structură de reprezentare a elevilor la nivel de judeţ. Din acest motiv, luăm la rând liceele din oraşele aflate în zonele istorice ale Maramureşului”, a informat Denis Lazăr, preşedintele AEM. Cea dintâi întâlnire a caravanei a avut loc la Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” din Şomcuta Mare, în urma căreia feedback-ul elevilor a fost excelent.

„Am găsit elevi foarte interesaţi, deschişi şi informaţi. Mai mult, 12 şi-au manifestat dorinţa de a intra în asociaţie (AEM, n.r.) motiv pentru care pot să spun că prima întâlnire a caravanei a fost un mare succes”, a punctat preşedintele AEM. Potrivit graficului proiectului, caravana a poposit ulterior la Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” din Seini. În acest caz, reprezentanţii AEM au rămas impresionaţi de condiţiile moderne oferite de liceu elevilor. Al treilea popas al caravanei a avut loc ieri la Liceul Teoretic „Petru Rareş” din Târgu Lăpuş, urmând ca AEM să ajungă, în săptămânile viitoare, la: Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei, Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu Marmaţiei, la Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Vişeu de Sus şi la Liceul Borşa. „Elevilor din afara municipiului Baia Mare nu le-a fost expusă aproape deloc această mişcare de reprezentare a elevilor. De aceea am vrut să iniţiez acest proiect ca să arătăm faptul că şi elevii care nu sunt la cele mai bine cotate licee au toate şansele să reuşească în viaţă, că învăţământul este egal peste tot şi că e necesar ca elevii să fie expuşi la astfel de activităţi”, a explicat Denis Lazăr. În cadrul acestui proiect, AEM Maramureş se bucură de sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş şi al Consiliului Judeţean Maramureş.