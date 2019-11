Pază slabă la Coroieni. La CoroieniPonorâta, un pericol!

• „e un mare pericol să te duci de unul singur acolo, chiar primar dacă eşti!”

Comuna Coroieni se confruntă cu o problemă legată de numărul insuficient de poliţişti care să intervină prompt în cazul unor situaţii dificile. Deşi în centrul de comună există un post de poliţie, acesta a fost arondat la Suciu de Sus, astfel că oamenii legii sunt nevoiţi să patruleze pe întreg teritoriul ţării Lăpuşului. Una dintre zonele cu probleme mari de infracţionalitate este Ponorâta.

Primarul spune că a făcut solicitări în acest sens, însă până acum fără rezultat. Ţinând cont şi de comunitatea de romi din Ponorâta, care aparţine de Coroieni, cu atât mai mult s-ar impune o supraveghere mai intensă a comunei: „Probleme avem în fiecare zi în raza noastră administrativ-teritorială, numai că nu prea avem sprijin din partea poliţiei. Am tot solicitat să-mi lase postul de poliţie, care la ora actuală e organizat prin secţia din Suciu de Sus. De acolo îi dirijează prin rotaţie, la patrulare, pe toată ţara Lăpuşului. În momentul când suni la 112 pentru o urgenţă, poliţistul este în Băiuţ, iar tu ai nevoie atunci de intervenţie, vă daţi seama cât durează până vine. Ar fi bine să avem permanenţă aici la postul de poliţie, să am un om cu care să pot colabora în situaţii extreme. Deocamdată nu am reuşit nimic, nu mă înţelege nimeni. Cred că motivaţia lor e lipsa de cadre, în primul rând. O altă problemă este aceea că sunt foarte mulţi veniţi în comună, la Ponorâta, din alte zone, fără domiciliu, fără nimic, unii dintre ei cred că sunt şi urmăriţi. Am solicitat să îi identifice, însă nici aici nu am găsit sprijin, în prezent, din partea poliţiei, comparativ cu anii precedenţi. Până acum 4 – 5 ani chiar mă bucuram de un sprijin major din partea poliţiei, a jandarmeriei. Situaţia s-a schimbat între timp, iar cooperarea noastră e foarte slabă azi. Trebuie să recunosc că e un mare pericol să te duci de unul singur acolo, chiar primar dacă eşti! E un pericol, că nu te protejează nimeni! Totuşi, numai unii sunt foarte recalcitranţi, nu toţi…”, a declarat Gavril Ropan, primarul din Coroieni.

El spune că a făcut solicitare oficială şi către Jandarmerie pentru înfiinţarea unui post de jandarmi permanent în comună, având în vedere tensiunile dintre localnici şi romii din Ponorâta. De asemenea, a mai explicat că sunt probleme mari şi cu furtul de lemne din pădurile administrate de ocolul silvic, însă nici pădurarii nu pot face prea multe, deoarece nici ei nu sunt ajutaţi.